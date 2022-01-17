蔦屋進駐竹北 落腳「竹風樹海」社區

竹風建設在縣治三期安興國小旁推出的「竹風樹海」成屋案，今(17)日與台灣蔦屋簽約，將合作打造竹北第一間蔦屋書店，預計今年下半年開幕。

竹風建設董事徐子鑑與台灣蔦屋總經理橋本龍之介今天並在簽約儀式上承諾，一起從社區出發，創造美好舒適的居住環境及生活美學。

蔦屋是日本Culture Convenience Club集團旗下Tsutaya Bookstore的書店體系，特色是將書籍和電影、音樂等藝術美學元素結合。業者表示，此次合作，建立在雙方對生活美學的堅持與共識，百餘坪店面導入蔦屋特有的日式書店空間，力求帶動社區及城市生活品質的提升。

竹風建設董事徐子鑑表示，先前與團隊一起參訪日本蔦屋的總部，感受蔦屋用心為日本社會灌注文化養分的同時，自己心裡面就想著，這麼好的概念，如能引進台灣更多生活層面，融入居住環境中，可讓住戶住得舒適，更能夠在生活美學的層面上，住得更加幸福。

簽約儀式上，徐子鑑表示，竹風文教基金會也贊助新竹縣尖石鄉原住民小學童組成的泰雅學堂，這些生活在弱勢偏鄉，卻表現優異的學童，疫情後將由竹風建設提供機票、住宿，組團到日本與蔦屋進行文化交流，並且會安排他們每年到竹北蔦屋選書，從閱讀中成長，「同樣的，我們也對日本蔦屋發出了友好邀請，我們相信，日本和台灣的小朋友，將會在疫情後在書香中相見歡。」

竹風建設表示，這一位位於社區的實體書店，除了展現來自日本蔦屋特色原汁原味的建築風格外，也結合竹風樹海生活圈裡的美食、品茶、品酒，以及小朋友的教育及娛樂，「我們身為台灣在地企業，透過與蔦屋的長遠合作，不只傳遞書香，更要透過國際交流，把台灣美好的原住民文化推廣到世界上。」