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買到日本去！國人視訊投資置產 房市成交件數創6年新高

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
2021年日本東京房市價量年增率成長逾一成。圖／信義房屋提供
2021年日本東京房市價量年增率成長逾一成。圖／信義房屋提供

日本在前年歷經疫情高峰後，2021年已回歸正常生活軌跡，房市呈現穩健上升，去年價量成長約一成，台灣買方早看到趨勢，去年紛紛搶進場日本不動產，高達7成以上的買方視訊看屋及購屋，信義房屋不動產株式會社2021年的成交件數更達422件，創6年新高，較2020年成長46%。信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，投資人對於日本房市有信心，加上東京奧運重大建設、通膨、高資產顧客避險利多下，估2022年日本房市價量續揚。

根據東日本不動產流通機構(東日本REINS)統計，2021年東京都中古大廈平均每月交易件數超過1,700件，也較2020年增加10%。根據東日本不動產流通機構(東日本REINS)最新統計，東京都中古大廈每平方公尺的成交價格近兩年來上漲約15%，

信義房屋日本事業部經理柳政億觀察，近期服務的客戶中，就有高達7成的買方是透過視訊看屋，即便無法親臨現場，也願意出手，多數表達是看好日本房地產的未來性。

柳政億分析，去年以來，日本房市在兩大利多加持之下，已經開始出現一波新行情，推升主要城市如東京、大阪的房價走揚，預期今年成長動能續強勁。第一利多是通膨影響，他說，2020年以來，世界各國政府都因為要對抗疫情拚經濟而大量印鈔，量化寬鬆成為主流，讓市場熱錢氾濫，抗通膨議題近來在日本已明顯發酵，不少資金流向基期相對低檔的不動產，且日本人都開始出來買房子了，是市況由空轉多的重要跡象。

其次則為是重大公共建設。柳政億指出，日本近期的重大建設，除了眾所矚目的東京奧運各場館與選手村之外，還有發展更長期、影響更全面的「國家戰略特區」，主要目標是刺激區域發展，扮演經濟火車頭角色。

以東京都而言，百年老線山手線近來開通了新車站「高輪Gateway」，屬於東京的新玄關，到羽田機場僅需20分鐘，就是戰略特區的建設亮點之一，已開始帶動週邊開發。不但這類大型計畫接連啟動，各個小區的都市更新也陸續進行中。

至於主辦2025年世界博覽會的大阪，除了會展活動將帶來的經濟效益引人注目，包括鐵路、公路、船運等交通基礎建設與綜合渡假村(IR)等大規模開發計畫，以及不同面向的都市更新規畫已在近年內陸續展開，將大阪的都市機能再提升也更加國際化。

對台灣買方而言，柳政億說，高資產族群們做資產配置的前提，不是為了短期套利，而為了長期保本，因此對於地段、產品的要求都高，願意付的總價也更高。以信義日本近期服務的客戶為例，有大約一半的客戶都是「回頭客」，已經在日本買過房子了、再加碼投入，看中的就是日本房市的未來性。

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