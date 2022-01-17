快訊

最後一刻兌領！去年2注大樂透得主竟是同一人 1.64億年前抱走

金融機構首例！這家銀行晚間宣布 員工春節後「先做快篩」才准上班

泰嘉開發與建商捐880萬房子 供台南購物節抽獎

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
泰嘉開發與建商捐880萬房子，台南購物節最大禮。圖／泰嘉提供
泰嘉開發與建商捐880萬房子，台南購物節最大禮。圖／泰嘉提供

台南購物節活動登錄金額已突破80億元，泰嘉開發與台南不動產開發公會等建商捐出位於九份子重劃區，面積31.6坪、價值880萬元的房子當抽獎頭彩，響應台南購物節活動，期望帶動新一波人潮，吸引更多消費者到台南旅遊消費。

台南市長黃偉哲表示，感謝台南不動產開發公會及大台南不動產公會所有會員對於活動的熱烈支持，台南購物節發票登錄截止日為今年3月5日，大獎將在3月12日於三井outlet戶外廣場抽出，歡迎全國民眾抽空到台南旅遊消費，共同參與這場全民購起來的消費盛會，越早登錄中獎機會越大，同時也呼籲消費者務必落實各項防疫措施，勤洗手、酒精消毒、戴好口罩是防疫三大法則，保護自己也保護他人。

泰嘉開發董事長呂金發表示，九份子生態低碳示範重劃區是台南市積極推動的低碳示範社區，面積廣達101公頃，本次提供抽獎物件該棟大樓擁有便利交通與綠地環境優勢，附近擁有生態河主題休閒景觀及設施，距離北區大型賣場只要10 分鐘車程，整個社區1500坪低密度開發基地，臨近生態河玉帶環腰絕佳風水，採日本住友GRAST制震宅結構，並將透過北外環快速道路的便利交通路網，迅速連結南科與市區各大商圈，北外環道路全線完工通車後，從九份子到南科，只需約15分鐘左右車程，並坐享九份子九年一貫雙語名校學籍。

泰嘉開發與建商捐880萬房子，台南購物節最大禮。圖／泰嘉提供
泰嘉開發與建商捐880萬房子，台南購物節最大禮。圖／泰嘉提供

重劃區 建商 台南

延伸閱讀

天天巡工地真有用？買預售屋監工6大重點

台南市購物節抽房 黃偉哲開箱泰嘉「水雲川」

台南購物節再加碼增第2戶新屋 總價超過880萬元

一表看桃園15大購屋熱門路段 這兩區占8條

相關新聞

台塑工會爭取加碼紅包 王文淵：依公式發年終不發紅包

台塑四寶公會今（17）日北上與台塑總裁王文淵拜年並爭取在年終獎金外加碼紅包2.2萬元，不過會後工員代表轉述表示，王文淵決...

王令麟：東購去年EPS17.7元創新高 今年營收挑戰456億元

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物網今（17）日公布，東森購物合併草莓網2021全年合併營收283.2億，年增率14...

買到日本去！國人視訊投資置產 房市成交件數創6年新高

日本在前年歷經疫情高峰後，2021年已回歸正常生活軌跡，房市呈現穩健上升，去年價量成長約一成，台灣買方早看到趨勢，去年紛...

房產雷達／房價為何漲不停？學者曝殘酷真相：少子化也擋不住

政府打房打不停，但房價依舊一路漲。房產學者章定煊分析，台灣房子供給是足夠的，還超出不少，房價漲不停，主要是台灣住宅已經變成理財商品，住宅價格的走勢，完全由資金流動性的多寡來決定，而不是基本供需。

房產雷達／台中豪宅頻傳9字頭 房價超越新北差這臨門一腳？

台中房價近年一路漲，已有多棟豪宅站上9字頭，最高達一坪97萬元。近期，傳出台積電（2330）預計投資兆元，將在中科設置2奈米廠，市場對台中房市更是看好，網路上也出現台中房價未來可望超越新北的聲音。

兩年疫情強烈衝擊觀光業 要重振又面臨這兩大難題

身為疫情海嘯第一排的觀光業，各業者這兩年都盡力的讓自己還可以活下去，期待疫情過後得以重新出發，雖然Omicron變種病毒肆虐全球，但全球都加強、加快疫苗施打，且目前多屬輕症，只要疫情不失控，國境大門有望於第3季逐漸開放，不過，觀光業者在準備重新迎客之際，又發現面臨到人才不足與需提高薪資兩大難題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。