泰嘉開發與建商捐880萬房子 供台南購物節抽獎

台南購物節活動登錄金額已突破80億元，泰嘉開發與台南不動產開發公會等建商捐出位於九份子重劃區，面積31.6坪、價值880萬元的房子當抽獎頭彩，響應台南購物節活動，期望帶動新一波人潮，吸引更多消費者到台南旅遊消費。

台南市長黃偉哲表示，感謝台南不動產開發公會及大台南不動產公會所有會員對於活動的熱烈支持，台南購物節發票登錄截止日為今年3月5日，大獎將在3月12日於三井outlet戶外廣場抽出，歡迎全國民眾抽空到台南旅遊消費，共同參與這場全民購起來的消費盛會，越早登錄中獎機會越大，同時也呼籲消費者務必落實各項防疫措施，勤洗手、酒精消毒、戴好口罩是防疫三大法則，保護自己也保護他人。