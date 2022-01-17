泰嘉開發與建商捐880萬房子 供台南購物節抽獎
台南購物節活動登錄金額已突破80億元，泰嘉開發與台南不動產開發公會等建商捐出位於九份子重劃區，面積31.6坪、價值880萬元的房子當抽獎頭彩，響應台南購物節活動，期望帶動新一波人潮，吸引更多消費者到台南旅遊消費。
台南市長黃偉哲表示，感謝台南不動產開發公會及大台南不動產公會所有會員對於活動的熱烈支持，台南購物節發票登錄截止日為今年3月5日，大獎將在3月12日於三井outlet戶外廣場抽出，歡迎全國民眾抽空到台南旅遊消費，共同參與這場全民購起來的消費盛會，越早登錄中獎機會越大，同時也呼籲消費者務必落實各項防疫措施，勤洗手、酒精消毒、戴好口罩是防疫三大法則，保護自己也保護他人。
泰嘉開發董事長呂金發表示，九份子生態低碳示範重劃區是台南市積極推動的低碳示範社區，面積廣達101公頃，本次提供抽獎物件該棟大樓擁有便利交通與綠地環境優勢，附近擁有生態河主題休閒景觀及設施，距離北區大型賣場只要10 分鐘車程，整個社區1500坪低密度開發基地，臨近生態河玉帶環腰絕佳風水，採日本住友GRAST制震宅結構，並將透過北外環快速道路的便利交通路網，迅速連結南科與市區各大商圈，北外環道路全線完工通車後，從九份子到南科，只需約15分鐘左右車程，並坐享九份子九年一貫雙語名校學籍。
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