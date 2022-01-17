明基口腔數位植牙解決方案 提供可靠在地服務與保固

隨著農曆春節即將到來，親友圍爐聚餐話家常，一口好牙好過年，面對缺牙問題，桃園品叡牙醫院長黃彥叡醫師表示，不少民眾已經超前佈署預約植牙療程，顯示許多民眾會選擇在年前植牙及修補牙齒，讓牙齒除舊布新。

明基醫（4116）旗下的明基口腔醫材總經理林家弘今（17）日表示，市面上植牙廠牌眾多，不要貪便宜選擇低價無保障的植體品牌，多年後恐找不到原廠保固維修，淪為植牙孤兒。品牌慎選須注意品牌的信賴度、植體耐久度及完善品質佳的植體套件，民眾可透過上網搜尋品牌的資訊及市場消息，多一份認識讓植牙多一分保障。

明基口腔醫材深耕多年數位植牙領域，除了提供明基佳世達集團自行研發的口內掃描機，也提供深獲牙醫師信賴的植體系統。黃彥叡醫師說明，數位植牙是先用口內掃描機掃描口腔影像建模，並在電腦預先調整植牙的位置及角度，再輸出手術導引板輔助手術，數位流程能規劃植牙路徑，避免人為誤差更安全。

透過明基口腔醫材在地服務及保固，搭配銷售全球多國的植體系統，不僅通過衛福部許可認證，同時也符合嚴苛標準的FDA及CE等國際醫療藥品監管局核准，具有良好品牌形象及信譽口碑，安心值得信賴，不怕淪為植牙孤兒。