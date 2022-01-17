減碳議題夯 低碳基金成趨勢

隨著低碳導向的投資組合逐漸成為全球趨勢，聯邦投信於去年10月搶先布局，推出低碳目標多重資產基金，後有滙豐中華推出低碳債券基金。在綠色金融商品市場中，投資人最在乎的不外乎報酬率，還有產品是否真的為自然環境帶來正面影響。

低碳基金的核心為「碳交易」，而碳交易是由《京都議定書》規範的市場，主要以每噸二氧化碳當量為單位進行「碳罐」交易。以知名企業特斯拉為例，特斯拉最大宗的收入源於碳罐交易，而非電動車；由於電動車生產過程中的碳排量較少，特斯拉便能將多餘的碳排量出售，由其他高碳排企業買入，使碳罐交易成為一筆可觀的收入，以低碳排企業為主題的基金報酬展望即在此。

綠色金融產品的判斷標準中，除了基本的ESG評分，聯邦投信表示，同時以歐盟制定的《永續金融揭露規範》、企業連續兩年的碳排量作為基準，當所有要素達標時，才會將企業納入投資組合中。而滙豐中華投信則運用「碳密度」原則劃分各產業的碳排量，「碳密度」代表企業每百萬美元營收產生的百萬噸二氧化碳，從碳排放量低的產業移除前10%污染度最高的企業，並從碳排放量高的產業移除前25%污染度最高的企業，再將篩選後剩餘的企業納入組合，以防止漂綠產品。