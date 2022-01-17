快訊

北市君悅飯店冒濃煙 消防急疏散200多人畫面曝光

空軍F-16V飛官殉職頭七！軍方尋獲小塊顱骨 將進行DNA比對

減碳議題夯 低碳基金成趨勢

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

隨著低碳導向的投資組合逐漸成為全球趨勢，聯邦投信於去年10月搶先布局，推出低碳目標多重資產基金，後有滙豐中華推出低碳債券基金。在綠色金融商品市場中，投資人最在乎的不外乎報酬率，還有產品是否真的為自然環境帶來正面影響。

低碳基金的核心為「碳交易」，而碳交易是由《京都議定書》規範的市場，主要以每噸二氧化碳當量為單位進行「碳罐」交易。以知名企業特斯拉為例，特斯拉最大宗的收入源於碳罐交易，而非電動車；由於電動車生產過程中的碳排量較少，特斯拉便能將多餘的碳排量出售，由其他高碳排企業買入，使碳罐交易成為一筆可觀的收入，以低碳排企業為主題的基金報酬展望即在此。

綠色金融產品的判斷標準中，除了基本的ESG評分，聯邦投信表示，同時以歐盟制定的《永續金融揭露規範》、企業連續兩年的碳排量作為基準，當所有要素達標時，才會將企業納入投資組合中。而滙豐中華投信則運用「碳密度」原則劃分各產業的碳排量，「碳密度」代表企業每百萬美元營收產生的百萬噸二氧化碳，從碳排放量低的產業移除前10%污染度最高的企業，並從碳排放量高的產業移除前25%污染度最高的企業，再將篩選後剩餘的企業納入組合，以防止漂綠產品。

特斯拉 電動車

延伸閱讀

比特幣支付龍頭地位慘遭削弱 乙太與穩定幣使用率竄高

美超級財報周 牽動台鏈

特斯拉共同創辦人：電動車銷售將起飛 但產能恐跟不上

特斯拉中國 上月交付量首破7萬輛

相關新聞

台塑工會爭取加碼紅包 王文淵：依公式發年終不發紅包

台塑四寶公會今（17）日北上與台塑總裁王文淵拜年並爭取在年終獎金外加碼紅包2.2萬元，不過會後工員代表轉述表示，王文淵決...

王令麟：東購去年EPS17.7元創新高 今年營收挑戰456億元

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物網今（17）日公布，東森購物合併草莓網2021全年合併營收283.2億，年增率14...

中鋼ESG扎根 與中山大學合作「AIR HoPE研發中心」啟動

中鋼（2002）攜手中山大學，投入環保減排技術創新研發計畫，「AIR HoPE 產學研發中心」計畫17日啟動，預期可實現...

一表看房市10大最具潛力區 專家曝未來3年置產策略

房市熱，去年基期低的蛋白區漲勢驚人，但究竟哪裡還能布局買房，根據統計，最具發展潛力行政區可依人口成長率統計，分別是林口、...

開創永續供應鏈 奇美與日商簽訂「生質苯乙烯供應可行性評估」備忘錄

奇美實業今天宣布與日本出光興產(Idemitsu Kosan)、三菱商事(Mitsubishi Corporation)...

全聯想要流量、foodpanda想要產品，雙方「互補」合作會成功嗎？

全台最大外送平台foodpanda經營一年多的熊貓超市，「全民超市」全聯福利中心也自營了一陣子的「全聯小時達」，原本處於競合的雙方3日宣布擴大合作，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。