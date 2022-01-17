山富旅遊年終獎金 最高可領1個月
山富旅遊（2743）董事長陳國森表示，疫情衝擊還是很大，仍有許多員工很努力在工作崗位上努力奮戰，今年還是依同仁表現發給年終獎金，表現優秀的同仁可以領到1個月的年終。
陳國森表示，這波疫情衝擊時間已經達2年，可以看出來全球各國都希望能快點擺脫疫情影響，讓民眾過正常的生活，也因為疫情反覆，全世界也都沒有把握解封的期間，目前期望在今年第2季會看到解封的曙光。
在疫情衝擊下，旅行社同業都積極轉型，這條路的很辛苦，但公司仍有許多優秀的同仁，積極開發各種國旅行程，為公司帶入很讚的營收、獲利來源。旅遊已是需求，今年7月疫情逐漸淡化後，不少同仁也開發出很多國旅長天數的產品，這些3、4天的深度旅遊都賣的很好，扭轉國旅不再是便宜的旅遊觀念。
陳國森進一步指出，山富立足市場超過30年，曾歷經金融風暴與SARS，因開發高端旅遊商品與導入網路資訊系統而安然度過危機，推出多款包括高鐵假期代理、企業會議旅遊及客製化企業差旅，只要懂得如何危機入市，還是可以在艱困的市場中開出新藍海。
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