開創永續供應鏈 奇美與日商簽訂「生質苯乙烯供應可行性評估」備忘錄

奇美實業今天宣布與日本出光興產(Idemitsu Kosan)、三菱商事(Mitsubishi Corporation)簽訂生質苯乙烯(biomass styrene)供應可行性評估合作備忘錄;生質苯乙烯來源為生質輕油(bio-naphtha)。

奇美表示,計畫在台工廠今年年下半年前推出採用生質苯乙烯原料的永續產品。生質輕油與傳統由石油提煉輕油相比,可降低塑膠產品生命週期產生的二氧化碳。奇美、出光興產及三菱商事有長期夥伴關係,三方將致力開創出生質苯乙烯原料與應用產品的永續供應鏈。

奇美去年12月參與「科學基礎減碳目標倡議」(Science Based Targets initiative, SBTi)承諾,成為台灣第一家響應SBTi的石化業者,並以「2050淨零排放」為目標,SBTi官方要求為兩年提出短期(2030)及長期(2050)減碳路徑,奇美宣示一年內提出。

奇美表示,已開始準備取得「國際永續性與碳驗證」(International Sustainability and Carbon Certification, ISCC) PLUS 驗證;ISCC PLUS 是生物基與可再生原料的國際永續驗證,適用於所有未受歐盟再生能源指令(RED)和燃料品質指令(EQD)管制的市場的驗證方案。