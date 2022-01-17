竹北也有蔦屋了！竹風建設打造首間社區書店

繼誠品書店進駐竹北大遠百後，竹北第一間蔦屋書局也要來了！在地建商竹風建設今（17）日攜手蔦屋舉辦簽約儀式，打造全台第一間進駐社區的蔦屋書店，預計今年下半年開幕。

竹風建設董事徐子鑑表示，與團隊一起參訪日本蔦屋的總部，感受到蔦屋用心為日本社會灌注文化養分，倘若融入台灣生活及居住環境，一定會住得更舒適，加上新竹是全台出生率數一數二高的縣市，擁有清大、交大等頂尖大學，在地人也都相當注重教育品質，因此雙方來回溝通多次，在對生活美學的堅持與共識下，導入蔦屋特有的日式書店空間，帶動社區及城市生活品質提升。

日本蔦屋書店採複合式經營模式，屬日本Culture Convenience Club集團（CCC）旗下Tsutaya Bookstore的書店體系，店面結合咖啡廳、餐廳，特色是將書籍和電影、音樂等藝術及美學元素融合，未來將進駐「竹風樹海」社區1樓店面，面積約百坪，不僅提供書籍，還會著重販售小朋友的文具用品，兒童書籍等。

徐子鑑表示，蔦屋在台灣都是以加盟店方式經營，像是與CITY LINK、中環集團、竹北與大魯閣合作，這次竹風建設也是以此模式合作，不過蔦屋評估方式謹慎嚴格，未來還有位在桃園、苗栗的案子，預計社區型店面會在擴展3-5家，不過由於都還是素地，整體規劃還有待討論。

至於蔦屋書店在百貨與社區型店面會不會有差異？台灣蔦屋總經理橋本龍之介表示，原則上差異不會太大，當然百貨的門市空間上會比較大，但是社區型的店面空間較小，但有助於提升整體社區生活品質，打造生活美學，培養孩童教育。