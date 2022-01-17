乾杯拚兩岸年底70店 平出莊司：目前展店遇兩大瓶頸

乾杯集團（1269）持續擴大牛肉核心事業，董事長平出莊司表示，年底計畫開到70家店，目前餐廳家數已來到58家。不過，他也坦言，目前展店遇到兩大難題，一是人力不夠，一是澳洲和牛量很缺，因此，將調整採購策略，計畫以美牛和日本國產牛因應。

平出莊司表示，澳洲和牛價格持續上漲，而且缺貨，造成食材供應緊張，主要因乾旱造成牛隻減少，預期恢復需要兩年的時間。缺貨也造成澳牛價格水漲船高，以澳牛肋眼為例，一公斤從2400元漲到2800-3200元，甚至比日本和牛還貴，不過，漲價還在其次，主要還是澳洲和牛目前供給數量太少，因此採購策略勢必要調整，將轉往採購美牛和日本國產牛。

即便食材上漲，且供應鏈緊張，不過，平出莊司表示，乾杯短期內仍沒有漲價的計畫，將努力維持品質，同時維持住價格。

除了澳洲和牛缺貨壓力，平出莊司也說，疫情間餐飲業人力招募困難。目前開出計時社員上看250元、正職社員上看40,000元，要以優於業界的薪資招攬超過500名人才。

乾杯集團2022年啟動展店動能，旗下兩大品牌「乾杯燒肉居酒屋」與「黑毛屋」進駐「遠東百貨竹北店」試營運，將在20日正式開幕，看好新竹居民高所得與百貨集客力，乾杯集團去年首度將旗下「黑毛屋」插旗Big City遠東巨城購物中心，創下一個月500萬的佳績，顯示消費力道強勁。

乾杯表示，再次鎖定新竹縣第一座百貨商場「遠東百貨竹北店」，引進「乾杯燒肉居酒屋」與「黑毛屋」兩大品牌進駐，以雙品牌之姿展現集團雄心。藉由百貨新開幕的集客力，加上春節長達9天連假的助攻下，有望為集團挹注亮眼營收。乾杯集團今年海內外拓點雙箭齊發，展店目標上看15家，截至目前共58家分店，其中台灣38家、中國大陸20家，即便觀望疫情發展，但仍持續追求營收穩健成長。