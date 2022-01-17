台塑工會爭取加碼紅包 王文淵：依公式發年終不發紅包
台塑四寶公會今（17）日北上與台塑總裁王文淵拜年並爭取在年終獎金外加碼紅包2.2萬元，不過會後工員代表轉述表示，王文淵決議仍依公式發7個月年終，但不額外發紅包。
同時王文淵也對今年看法轉為保守，表示包括碳稅、全球政經情勢、疫情仍將是今年變數，推估今年集團整體獲利可能不如去年。
台塑四寶去年大賺超過新台幣2400億元，根據台塑年終獎金計算公式，四大公司去年平均每股稅前盈餘為9.25元，年終獎金為7個月本薪。
對於去年四寶的成績，包括台塑（1301）及南亞（1303）均賺超過一個股本，公會轉述，王文淵認為，去年集團公司表現相當亮眼，一方面受惠於疫情趨緩、景氣回溫，另外海運塞港問題導致供應鏈瓶頸難解，市場供需失衡，也推升商品價格。
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