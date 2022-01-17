住宅結構成選屋關鍵 新市政中心7%鋼構建築躍升焦點

地震頻繁的台灣，住宅結構成為選屋關鍵，根據市調顯示，台中七期新市政中心近期推出的「由鉅惟上」、「大陸豐蒔」豪宅預售案，由於標榜採SS鋼骨結構，能抵抗強風或地震造成的較大位移，躍升市場上熱烈關注的焦點。

住宅結構向來是富豪選屋時的首重考量，加上台灣地震頻繁，許多住宅案紛紛改採抗震度較佳的SRC、SS構造。

其中，造價最高的SS鋼構建築，其鋼材的剛性、韌性佳，能抵抗強風或地震造成的較大位移，然而面對近年建材原物料飆漲，建商為控制營建成本，SS鋼構建築即使是在中部最精華的七期新市政中心，也僅有7%的住宅採用，更顯珍稀。

根據樂居網地圖統計，七期新市政中心已成屋的住宅大樓約有84棟，其中RC建築42棟，SRC建築36棟，SS純鋼構建築則有6棟，僅占約7%，顯見其珍稀性。近期「由鉅惟上」、「大陸豐蒔」兩大具SS鋼骨結構的預售案，也躍升市場關注的焦點。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，SC相對一般RC建築每坪營造成本至少高出5萬至7萬元，尤其富豪置產時，已不再像以往只看地段，建商的規劃細節也成為選屋重要考量，對於住宅安全性更為慎重。

甚至有不少客戶優先指定鋼骨造建案，畢竟結構安全未來即使再有錢都無法變更，自然成為考驗住宅價值不可或缺的一環。

其中，由鉅建設已連續兩案採用SS鋼構建築，近期剛進場的「由鉅惟上」延續低公設比、坪效極大化等訴求，規劃70、80、90坪標配型產品，每坪開價68萬至76萬元採實價銷售策略。

「由鉅惟上」低調開賣後已售逾五成，目前已購客皆是自住型買家，不少家族更一次購入二、三戶，甚至傳出企業家族一口氣買入六戶，近期將陸續有預售實登出爐，備受各界期待。

此案不僅為市場少見的SS純鋼構建築，更擁1,500坪廣闊基地，為綠十字園道中最完整、面綠園道寬度最大的基地，且全案總價皆在5,000萬元以上，為預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」產品，在坪數設定及產品規劃上皆具競爭優勢，成為熱銷主因。

而位於市政北七路的「大陸豐蒔」，基地約549坪，規劃27樓51至70坪產品，近期也有12筆預售實登出爐，其中最高價出現在19樓，總面積86.07坪以4,738萬元成交，換算每坪單價73.7萬元，後續高樓層交易預估將站上8字頭。

若將目光看向全台中，僅有西區「由鉅大恆」及「富邦天空樹」為SS鋼構建築，等於SS鋼構住宅的占比甚至遠低於1%。

值得一提的是，美術館第一排的「由鉅大恆」，為台中首座獲得SC構造住宅耐震標章的建案，結構中搭配台北101等級阻尼器，建築內部則舖設複層浮動制音樓板，達到制震高標準。