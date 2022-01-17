中信慈善基金會扶助案例 他曾因太餓吃狗飼料果腹

偏鄉一名國小四年級學生阿進(化名)自出生後，父親不詳、母親不顧，襁褓中的他由阿嬤扶養，但這孩子到了學齡階段卻沒正常上課，有次因為肚子餓，竟吃狗飼料果腹。

後來姨婆接手照顧，但家裡生活困頓，靠鄰居救濟勉強度日。快要過年了，一家子想吃頓好好的年菜，卻成了奢望。

阿進自小家庭破碎，媽媽離家後，他與阿嬤同住，不過阿嬤年事已高，無力管教他。阿進小二之前都沒正常上學，甚至三更半夜會跑出去，在家附近的山間小路四處遊蕩。

後來阿嬤糖尿病發，無法下床走路，家裡三餐不繼，有次阿進肚子餓時，竟然一時好奇吃掉鄰居放在院子裡的狗飼料止飢。

姨婆於心不忍，後來把阿進帶下山照顧，只是她年近70，家裡僅靠幫人搭建鐵皮賺取微薄收入，生活也很辛苦，平常多是吃麵條配醬菜，或是鄰居給的食物。阿進穿的是別人送的二手衣，而客廳一張已經凹陷壞掉的沙發，是他晚上睡覺的地方。

阿進回想最深刻的一餐，是「姨婆有次領到老人年金，跑去便利商店買了六個御飯糰『加菜』，我一餐可以吃兩個！」偏鄉孩子的生活困境超乎想像。

根據2021年「點燃生命之火」調查，每到冬天，有12.8%的偏鄉孩子家裡沒有熱水洗澡，17.9%晚餐沒有熱飯菜吃，且27.2%家裡跟外面一樣冷或甚至更冷。

農曆春節將來臨，有41.2%偏鄉孩童希望能吃到一頓熱騰騰的年菜。

阿進是台灣偏鄉孩童的生活縮影之一，透過點燃生命之火，您可以幫助他們過年有一頓溫飽，捐款新台幣2,500元認購一組年夜飯，捐款3,000元讓孩子有小紅包和年夜飯。

更多捐款訊息，請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網查詢。

也可郵政劃撥捐款：財團法人中國信託慈善基金會／19933384。