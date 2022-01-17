萬泰科捐贈奈米銀銅鈦濺鍍口罩 助媽祖遶境防疫

萬泰科（6190）2022年持續實踐環境、社會和企業治理（ESG）原則，今（17）日具體捐贈70萬份奈米銀銅鈦濺鍍口罩，以防疫科技助白沙屯媽祖以最高規格遶境防疫。

萬泰科董事長張銘烈今天表示，舉辦近兩百年的白沙屯媽前往北港朝天宮進香活動，是具指標性意義的國家無形文化資產，更被許多民眾視為內心慰藉之旅，信眾戴著銀銅鈦ACT抗菌及抗病毒口罩跟著媽祖走，科技防護、更加安心，對社會、公司發展是永續善的循環。

白沙屯媽祖鑾轎遶境時會覆蓋一層粉紅色帆布，因此白沙屯媽祖鑾轎有獨特的美名「粉紅超跑」，其遶境路線、速度快慢、起迄時間都由媽祖決定，因此在今日苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮舉行徒步進香起駕擲筊大典，決定出發日期。拱天宮主委洪文華說，萬泰科連續三年出動百位同仁、斥資百萬以上發放口罩，義助媽祖遶境活動，這三年疫情中社會經濟狀況不明朗，但張銘烈反而發心發願，持續做好事，令人敬佩。

萬泰科在台灣立足43年，近年發展主軸為「元宇宙、低軌衛星、防疫科技」，張銘烈說，公司以連接線起家，長久的努力在近年有成，打進國際客戶的星鏈計畫、美系資料中心、車用、宅經濟等供應鏈，集團取之於社會，更希望把用心研發的成果貢獻社會，「銀」普遍用於防疫、除臭，「銅」結合銀產生電位差可以抵抗細菌病毒，「鈦」有淨化、清潔的效果的稀有金屬，因此銀銅鈦是最好的防疫材料，三種金屬奈米化濺鍍在口罩或織物上，成為優秀的防疫組合。