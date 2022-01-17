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王令麟：東購去年EPS17.7元創新高 今年營收挑戰456億元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
東森集團總裁王令麟。圖／聯合報系資料照片
東森集團總裁王令麟。圖／聯合報系資料照片

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物網今（17）日公布，東森購物合併草莓網2021全年合併營收283.2億，年增率14.7%，累計合併稅前淨利達21.6億元，較去年同期成長27.6%，全年EPS達17.7元，超越2020全年EPS 14.11元，交出亮麗成績。而在雙12買氣帶動下，東森購物12月份單月合併營收為24.7億元，獲利2億創歷史新高，年增率32.3%。東森購物表示，將持續開發壯大自營商品及EC通路，今年營收含草莓網將挑戰456億。

東森購物董事長王令麟表示，回顧2021年全球經濟受疫情影響，而東森購物獲利仍能屢創新高，全年EPS達到 17.7元，獲利能力已穩居國內第二大電商，其中最重要的是網路業績的成長，從2020年72億營收到2021年106億，年成長率達到47%，2022年網路通路要挑戰240億，加上電視、電話行銷及草莓網，東森購物今年全年將挑戰456億營收目標。

2021年東森購物交出漂亮成績單，三項策略奏效帶動獲利大幅成長，第一箭以多元通路並進模式穩定經營，第二箭積極開拓自營商品項目，第三箭善用大數據經營。東森購物除了既有網路、電視、電話行銷通路，另外透過併購草莓網強大美妝供應鏈、併購熊媽媽買菜網補強生鮮商品線上通路，完整新零售佈局，讓營收穩定成長。

其次，東森購物網自2017發展自營商品以來，業績占35%營收，鞏固獲利基本盤。東森購物10年前就建立大數據分析目標客群，讓東森新零售的營業效率大過全台灣各行各業，快速累積達1000萬之消費客戶。2021年東森購物再提升分析工具，導入顧客數據平臺CDP，透過精準數據分析找出顧客族群，根據顧客消費傾向，設計出不同的行銷策略，達到精準行銷，發揮更好的企業效率。

東森購物也積極發展「好吃、美麗、健康」的生態圈，運用AI與會員大數據導客，並以東森幣行銷串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市服務，目前東森幣發行已超越205億，公司表示，未來將持續舉辦東森幣行銷活動，並將結合東森新媒體ETtoday的流量、IP及網紅直播平台的獨家優勢，擴大銷售。

隨著線上線下銷售不斷擴大，東森購物也積極布建快速物流，除了楊梅幼獅物流中心已於去年10月啟用EC倉的楊梅一倉，預計今年6月楊梅二倉也將啟用，將可提升網路商品入倉比例及快速到貨的比重，過年期間，東森購物網服務不打烊，爲東森會員提供提供高效、便捷、溫暖的高品質服務。

展望新一年到來，東森購物表示，對上半年零售業績樂觀看待，除了網路業績可望持續攀升外，東森購物今年的策略佈局，首先看好寵物市場，將與異業合作開展複合式店面，導入新客源，另外持續開發自營商品，力拚獲利提升再翻倍。

營收 自營商

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