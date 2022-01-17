亞東預拌混凝土 將AMS檢測技術專利無償授權同業

亞泥（1102）子公司亞東預拌混凝土公司今（17）日表示，一般民眾買房子，最怕買到「爐碴屋」，過往由於傳統檢測技術不足，產生許多房屋買賣糾紛，現在有一種最新的「AMS砂石快篩檢測法」，藉由快速檢測，確認砂石本質，以使預拌混凝土廠，能夠掌握砂石源頭的品質，將可為預售屋品質建立良好的防範機制。

這項獲得專利的「AMS砂石快篩檢測法」，是由亞洲水泥的子公司亞東預拌混凝土公司所提出，日前受邀在台南市建築經營協會、台南市不動產開發商業同業公會、台南市大台南市不動產開發商業同業公會為消費者推動住宅安全共同舉辦的「AMS住宅安全暨高性能混凝土研討會」上，分享砂石與混凝土最新檢測技術之發展與高端混凝土產品。

內政部營建署專門委員陳威成，特別感謝主辦單位及亞東預拌支持政府政策，透過召開研討會，協助會員瞭解「預售屋買賣定型化契約」的新規定，及營建署頒布「建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴(石)檢測及訓練實施要點」後，第一個獲得認可的檢測方法----AMS砂石快篩檢測法。

亞東預拌總經理金崇仁指出，預拌混凝土占建築業的營建成本6~8%左右，可是混凝土品質的良窳，深切影響整棟建築物的結構安全，混凝土對消費者的「安心宅」非常重要。亞東預拌AMS檢測技術專利通過政府認可後，無償授權全國預拌混凝土同業使用，擔負起企業社會責任與技術共享的ESG精神。

此外，亞東預拌建立技術研發中心，更開發高端產品包括溫控混凝土、自充填混凝土、高流動混凝土及高抗滲混凝土等，已陸續導入台北信義區A7「台北天空塔」、台中之鑽摩天大樓、及全台最高住宅大樓「遠雄The One」等，未來也會提供混凝土從原料端、生產流程到營建端完整的產品履歷、提供品質保證及供應綠建材與低碳混凝土，將與顧客共同組成堅強團隊，成為國內營建業持續成長的動能。

台南市建築經營協會理事長胡富文說，砂石占混凝土組成重量的75%以上，砂石品質好、建築安全沒煩惱。亞東預拌協助預拌混凝土公會，已經訓練全國1,000多位預拌混凝土同業品管人員，未來將與各建築同業，一同為建築安全把關，提供消費者良好的居住環境。