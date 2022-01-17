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竹風建設與日本知名書店業者蔦屋簽約 引進社區書店

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
竹風建設今與日本知名書店業者蔦屋簽約引進社區書店。業者/提供
竹風建設今與日本知名書店業者蔦屋簽約引進社區書店。業者/提供

竹風建設今（17）日與日本知名書店業者蔦屋簽約，今年下半年將成為台灣蔦屋位於社區的實體書店，也是竹北第一家TSUTAYA BOOKSTORE(蔦屋)。

竹風建設在縣治三期安興國小旁推出的「竹風樹海」成屋案，17日與台灣蔦屋股份有限公司正式簽約，竹風建設董事徐子鑑與台灣蔦屋總經理橋本龍之介，雙方在簽約儀式上承諾，要一起從社區出發，創造美好舒適的居住環境，以及生活美學。

蔦屋是屬於日本Culture Convenience Club集團（CCC）旗下Tsutaya Bookstore的書店體系，特色是將書籍和電影、音樂等藝術及美學元素結合，此次與竹風建設的合作，同樣建立在雙方對生活美學的堅持與共識下，百餘坪店面導入蔦屋特有的日式書店空間，深深帶動社區及城市生活品質的提升。

竹風建設董事徐子鑑表示，先前與團隊一起參訪日本蔦屋的總部，在感受蔦屋用心為日本社會灌注文化養分的同時，自己心裡面就想著，這麼好的概念，如果能夠引進台灣更多生活層面，融入居住環境中，不止讓住戶住得舒適，更能夠在生活美學的層面上，住得更加幸福。

在簽約儀式上，徐子鑑也提到，竹風文教基金會也贊助新竹縣尖石鄉原住民小學童組成的「泰雅學堂」，這些生活在弱勢偏鄉，卻表現優異的學童，疫情後將在竹風建設的提供的機票、住宿，以及行程安排下，組團到日本與蔦屋進行文化交流，並且還會安排他們每年到竹北蔦屋選書，從閱讀中成長，「同樣的，我們也對日本蔦屋發出了友好邀請，我們相信，日本和台灣的小朋友，將會在疫情後在書香中相見歡。」

這一間臺灣蔦屋位於社區的實體書店，除了展現來自日本蔦屋特色原汁原味的建築風格外，也結合了「竹風樹海」生活圈裡的美食、品茶、品酒，以及小朋友的教育及娛樂，「我們身為台灣在地企業，透過與蔦屋的長遠合作，不只傳遞書香，更要透過國際交流，把台灣美好的原住民文化推廣到世界上。」

竹風建設今與日本知名書店業者蔦屋簽約引進社區書店。業者/提供
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日本 疫情 原住民

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