明基材料捐贈消防勤務車 挹注雲林縣救災能量

偏光板大廠明基材料（8215）秉持於在地關懷理念，日前捐贈雲林縣消防局消防勤務車，由明基材董事長陳建志代表捐贈、雲林縣長張麗善代表受贈。此次捐贈，明基材料除了為社會安全盡一份心力，也希望能拋磚引玉，吸引更多企業及善心人士共同壯大消防後勤支援。

陳建志表示，此次捐贈是為了提升地方安全與救災能量。由於明基材料非常重視廠房安全，也希望能為社會安全貢獻力量，因此除了此次捐贈的消防勤務車，過往也曾捐贈住宅用火災警報器，守護居民居家安全。此次捐贈消防勤務車給雲林縣消防局，也是因為消防局在民眾的心目中代表安心與信任，如同明基材料長期在雲林落實在地關懷，和當地居民建立起信任和互助的緊密關係。

每位消防員都是守在災難第一線的英雄，希望透過消防勤務車的捐贈，成為消防隊強大的支援。更希望透過這個舉動，吸引更多企業關心防救災活動，共同提高當地居住環境安全。

明基材成立超過20年，公司創立的初衷便是在發展與進步的同時，從環保、治理、社會這三個層面對產業、社會和世界有更多的支持與貢獻。在雲林設立工廠逾12年，公司一直強調工廠「不能影響周遭環境與居民」。由於雲林是農業大縣，明基材料除了在一開始設廠時便對周圍環境做普查，包括氣味和有機氣體的盤查，對當地濃度的背景值做全盤的了解，生產時避免讓相關數值增加，影響到環境。

此外，明基材在雲林不斷投入社會關懷與公益活動，除了長期購買在地小農的農產品、為偏鄉孩童舉辦賽恩斯科學營，也捐贈醫療級防漏中單、看護墊給當地的照護機構。秉持取之於社會，回饋於社會的理念，公司與在地環境與居民友善共存、達到互利互惠的關係。未來明基材也會持續落實社會關懷，為提升與守護當地居住環境貢獻一已之力。