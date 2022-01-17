快訊

海底兩萬哩的突襲：東加火山大爆發的「全太平洋衝擊」

獨／F-16V墜機與有毒氣體外洩有關？空軍揭實際情況

明基材料捐贈消防勤務車 挹注雲林縣救災能量

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
明基材料捐贈消防勤務車，挹注雲林縣救災能量。圖／明基材提供
明基材料捐贈消防勤務車，挹注雲林縣救災能量。圖／明基材提供

偏光板大廠明基材料（8215）秉持於在地關懷理念，日前捐贈雲林縣消防局消防勤務車，由明基材董事長陳建志代表捐贈、雲林縣長張麗善代表受贈。此次捐贈，明基材料除了為社會安全盡一份心力，也希望能拋磚引玉，吸引更多企業及善心人士共同壯大消防後勤支援。

陳建志表示，此次捐贈是為了提升地方安全與救災能量。由於明基材料非常重視廠房安全，也希望能為社會安全貢獻力量，因此除了此次捐贈的消防勤務車，過往也曾捐贈住宅用火災警報器，守護居民居家安全。此次捐贈消防勤務車給雲林縣消防局，也是因為消防局在民眾的心目中代表安心與信任，如同明基材料長期在雲林落實在地關懷，和當地居民建立起信任和互助的緊密關係。

每位消防員都是守在災難第一線的英雄，希望透過消防勤務車的捐贈，成為消防隊強大的支援。更希望透過這個舉動，吸引更多企業關心防救災活動，共同提高當地居住環境安全。

明基材成立超過20年，公司創立的初衷便是在發展與進步的同時，從環保、治理、社會這三個層面對產業、社會和世界有更多的支持與貢獻。在雲林設立工廠逾12年，公司一直強調工廠「不能影響周遭環境與居民」。由於雲林是農業大縣，明基材料除了在一開始設廠時便對周圍環境做普查，包括氣味和有機氣體的盤查，對當地濃度的背景值做全盤的了解，生產時避免讓相關數值增加，影響到環境。

此外，明基材在雲林不斷投入社會關懷與公益活動，除了長期購買在地小農的農產品、為偏鄉孩童舉辦賽恩斯科學營，也捐贈醫療級防漏中單、看護墊給當地的照護機構。秉持取之於社會，回饋於社會的理念，公司與在地環境與居民友善共存、達到互利互惠的關係。未來明基材也會持續落實社會關懷，為提升與守護當地居住環境貢獻一已之力。

明基材 張麗善

延伸閱讀

時隔22年草重現天日 雲林草嶺149甲線2月完工通車！

雲林防疫今起禁止探病 新增1境外移入確診案匡列4人

最有在地特色 適合親子同遊 探索雲林觀光工廠

蔡英文到雲林南聖宮贈匾 誇讚劉建國引來不同解讀

相關新聞

王令麟：東購去年EPS17.7元創新高 今年營收挑戰456億元

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物網今（17）日公布，東森購物合併草莓網2021全年合併營收283.2億，年增率14...

蛋白區當紅！趨勢專家曝房市十大最具潛力區

吉家網統計近三年六都行政區人口成長率前十名，分別是林口丶竹北丶淡水丶仁武丶橋頭丶五股丶善化丶北屯丶八德丶龜山。吉家網董事...

全福生技獲准公發擬上半年登興櫃 攻乾眼症新藥市場

全福生技（6885）今（17）日宣布，獲主管機關核准成為公開發行公司，預計今年上半年登錄興櫃。全福生技並將搶攻乾眼症新藥...

竹風建設與日本知名書店業者蔦屋簽約 引進社區書店

竹風建設今（17）日與日本知名書店業者蔦屋簽約，今年下半年將成為台灣蔦屋位於社區的實體書店，也是竹北第一家TSUTAYA...

讓員工過個好年！鳳凰旅遊發1個月年終獎金

鳳凰旅遊（5706）好威!雖然本業還是受到疫情海嘯影響，在出售業外資產挹注下，董事會還是決定，要讓員工過個好年，擬發放每...

華燈初上？林森條通商圈店面賠1700萬元轉手

電視影集華燈初上喚起不少人對條通商圈的興趣和好奇心，台灣房屋觀察2021年下半年，九條通範圍內共有十筆店面交易，總價最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。