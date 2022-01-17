華燈初上？林森條通商圈店面賠1700萬元轉手

電視影集華燈初上喚起不少人對條通商圈的興趣和好奇心，台灣房屋觀察2021年下半年，九條通範圍內共有十筆店面交易，總價最高的為6500萬元，最低的2160萬元，以店面產品來說，入門門檻並不高，而平均單價約97萬元左右。

觀察這十筆店面交易，有五筆仍掛有日式酒店招牌，有一間音響公司持續經營中，有一間店面正由居酒屋接手裝修中。其中有一店面，今年以3466萬元轉手，看似單價不到40萬元，不過主要因為店面包含地下室，因此單價較低。

對照前屋主2015年入手價5200萬元，等於賠售1734萬元，新買家為一家投資公司，低價卡位條通商圈。

台灣房屋中山民生特許加盟店店長蕭佑寯分析，條通店面疫情前的平均月租金，單坪約2500~3000元，受疫情衝擊，條通空租店面變多，租金降約1、2成，單坪為2000~2500元，由於主要客群的日本客尚未回籠，經營狀況未能像其他餐飲業般快速復甦，因此租金未有明顯提振，不過若有自用需求的店面買家，此時確實有較大的議價空間。

以25坪大的店面，月租金價格約7萬元、單價100萬元的入手行情來算，粗估年租金毛投報率達3.5%，也算是低門檻的不動產投資。

條通商圈主要範圍為中山北路以東，新生北路以西，南京東路以南，市民大道以北，中間共有九條東西向的平行巷道，稱之為九條通，因日治時代為高級住宅區，具有濃厚的東洋風情，所以現今仍有不少日式酒吧，形成一個頗具異國風味的特色商圈。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，條通商圈歷來單價最高的店面，為林森北路上一筆6坪店面，2013年交易總價1980萬元，單價332.8萬元。因疫情餐飲、娛樂業受影響，不少帶酒牌的店面頂讓或待租中。

張旭嵐分析，中山區套房產品多，有不少上班族租客，因此除了觀光客之外，也有在地居民生活需求，且條通商圈的日式風格和商圈特色獨樹一格，加上店面以小坪數物件為主，不管是租或售，總價門檻較低，頗適合小規模店家經營，像是日式居酒屋、日本料理，或是蛋糕甜品店，配合外送外帶服務，仍有機會在小成本創業之餘，維持一定生意。