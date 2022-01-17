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海砂屋變黃金！北市民生社區房價創新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／全球居不動產情報室提供
圖／全球居不動產情報室提供

實價揭露，位於台北市民生社區，過去是延壽國宅海砂屋的指標都更宅「耘翠」、「碧硯閣」，近來交易行情衝高，均突破百萬。

其中，「耘翠」頂樓戶去年8月交易，達單價百萬元，創社區新高，也讓民生社區再添為數不多的百萬宅，總價則為6002萬元。

「碧硯閣」方面，預售揭露20樓戶最高單價來到單價130.7萬元，創了民生社區住宅單價新高，該筆總價則是5470萬元，目前揭露中只有一筆單價低於100萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，1992年完工的延壽國宅，其中有6社區被鑑定為海砂屋，總面積達6,200餘坪，為全台最大海砂屋國宅，中華工程介入整合後，最先整合推案的為「常翠」，基地面積是280坪，地上12層樓，總戶數46戶。

之後中工再推「耘翠」，基地870坪，共3棟，總戶數121戶，兩社區的行情都在8、9字頭，此次則為頂樓戶交易，出現百萬元行情。

至於最新預售案「碧硯閣」，一共290戶，24層樓高，為民生社區最高住宅大樓，陳炳辰說，最新整合的J區預料也會站上百萬元，不過坪數上得再大一點，可能較有達標豪宅門檻的機會。

陳炳辰說明，中工海砂屋都更社區位置上接近健康路、塔悠路附近，雖屬民生社區外圍，仍鄰近新東街市集，西松高中等校園綠地，居住氛圍清幽，由於物件屋齡新，在民生社區一片老屋中顯搶眼，吸引在地買盤進場置產。

陳炳辰分析，民生社區多為老宅，屋齡動輒三四十年以上，但由於環境佳，充滿綠意慢活風，房價仍達7字頭，屋主因此都更意願普遍不高，不過如今實價認證都更後房價可達百萬，有機會帶動當地都更風氣。

圖／全球居不動產情報室提供
圖／全球居不動產情報室提供

都更 海砂屋 國宅

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