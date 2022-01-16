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好客HAKKA裝置藝術開展 2000個客家手繪燈籠點亮東勢

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「好客HAKKA裝置藝術展」開展，有2,000個客家手繪燈籠點亮東勢。記者宋健生/攝影
「好客HAKKA裝置藝術展」開展，有2,000個客家手繪燈籠點亮東勢。記者宋健生/攝影

歲末年終之際，由臺中市東勢區公所規劃的在地裝置藝術「好客HAKKA裝置藝術展」，即日起至2月21日在東勢客家文化園區開展，有2,000個客家手繪燈籠點亮東勢。

東勢區長翁培真表示，東勢是全國客語推展重點推廣區，是台中市客語人口比例最高、也是大埔腔使用最集中的地區。

Hakka是國際通用的客家表徵，也正好與好客的讀音相似，因此今年以「好客HAKKA」為主軸，為的就是要強調客家人熱情款待的精神。

今年的2,000個特色彩繪燈籠，由在地學子、社區長輩等一起協力完成繪製，歲末年終之際，共同參與東勢裝置藝術展佈展工作，讓東勢客家文化園區周邊景色增添不少新春氣息。

主辦單位也期望，透過客庄彩繪燈籠裝置藝術的呈現，讓更多遊客走訪東勢，體驗客庄熱情好客的氛圍。

好客HAKKA裝置藝術展，夜間亮燈時間為18時至22時，不僅有30秒變色的HAKKA燈箱放置於廣興綠地草皮上、近2,000顆手繪燈籠佈置在園區前方的彩繪燈牆、後方廊道，以及在東豐自行車綠廊道特色燈籠隧道，讓白天及夜晚的東勢都具有不一樣的亮點，歡迎民眾把握展出期間遊訪東勢。

裝置藝術 客家文化 客語

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