月薪上看70K！北市就服徵才647個工作機會

北市勞動局就業服務處17日至21日邀集22家企業，於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出647個工作機會，高薪達70K。北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎社會新鮮人、二度就業或有求職、兼職需求的民眾，踴躍參加。

陳信瑜表示，歷經去年疫情壓抑及年關將近，本週廠商求才需求更為明顯，參與徵才廠商有科技業、旅宿餐飲業、批發零售業、有線電視業、美容業、運動服務業及長照機構等，旅宿餐飲業一向為北市徵才主要業別，268個工作機會，雖然目前本土疫情來勢洶洶，廠商依然看好未來商機，積極展開人事佈局，除了薪資提升外，更以優於勞基法的休假方式及各式奨勵制度，如證照獎勵金等來吸引求職者的青睞。

瓦城泰統（2729）集團釋出80個工作機會，位居本週徵才之冠，其中內場儲備幹部缺15個，高薪達70K，瞄準對餐飲有熱情、具有服務熱忱及活潑開朗個性，無論有無經驗，願意接受公司升遷培訓計劃的求職者，歡迎前來面試。

欣葉國際餐飲延續上週徵才，還有日式廚師、見習廚師及外場服務人員計61個工作機會待補齊，微風廣場集團釋出日式、義式廚師職缺，高薪達50K，且首次加入公立就服站徵才的瀧厚餐飲集團「瀧厚炙燒牛排」、「瀧厚鍋物」及義式料理餐廳-薄多義餐飲紛紛釋出內外場夥伴、儲備幹部職缺，讓有心於餐飲業發展的求職朋友有更多的選擇機會。

此外，中租能源開發(股)公司，基於節能減碳與環境永續經營，推出「綠金人才養成計畫」釋出再生能源業務開發人才七名，起薪37-42K、專案業務人員六名，40K起薪，無經驗可。

三井資訊目前擁有涵蓋複合式經營門市、電競遊戲館、筆電專賣店、通訊門市與維修中心共計64家直營門市，釋出門市儲備幹部，高薪65K，商用業務專員高薪60K、軟體設計師50K，歡迎對3c產品有興趣的求職民眾轉戰職場、勇於挑戰高薪。

陳信瑜說，本週徵才廠商有三商家購 (美廉社)、中租能源開發、欣葉國際餐飲、錢櫃忠孝分公司、薄多義餐飲、全家便利商店、臺北市私立大心長照機構、統一聖娜多堡、時代國際飯店(台北W飯店)、大潤發-南湖分公司、永圓國際美容、揚秦國際(麥味登)、全真概念健康(True Yoga)、微風廣場、瀧厚、微笑單車(捷安特YouBike)、中嘉數位股份有限公司、新北市私立常春藤居家長照機構、三井資訊、愛志旺居家式長照機構、瓦城泰統集團、三商餐飲。

徵才活動地點為17日在北投就服站舉辦，18日在內湖、南港東明青銀、景美就服站舉辦，19日在西門、北投、信義就服站舉辦，20日在信義、艋舺、南港東明青銀舉辦，21日在艋舺、西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜補充，北市推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業四個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，實施相關內容請上「台北就業大補帖」網站，且為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至2022年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜提醒，防疫新生活期間，參加各就服站現場徵才活動之求職民眾，當天需配合各就服站進行量體溫及酒精手部消毒作業外，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。