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人口驟降22萬 房價卻飆漲！全台挑戰房市新邏輯

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

游資充沛，儘管人口負成長，房價仍越漲越多，全台將面對人口和房價之間的連動關係。據內政部統計，2021年全台雖然戶數增加1.9%，但全國人口減少22.8萬，年減1.0%，六都中，除桃園之外，其餘均減，北市大減11萬人最多，房市火熱的高雄、台南人口也各減2.9萬、1.8萬，但七都房價卻全面翻揚，漲幅前三名分別是台南年漲18%、高雄17%、台中14.1%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，台灣人口數在2020年達到死亡交叉，其後死亡率就高於出生率，2021年人口數也證明了這個推估，不過人口數雖然減少，但戶數反而增加，房價在資金行情帶動下明顯起漲，也挑戰了過往人口和房價之間的連動邏輯。

台北市是在高房價與高物價的壓力下，人口與戶數均減少的唯一行政區，再綜觀全國與六都表現，在總戶數上，新北戶數最多，其次為高雄，除北市外，其餘行政區皆有增加，以新竹縣增幅最大，達5.0%，桃園增幅緊追在後，也達4.3%，人口表現方面，除桃園增加1.0與新竹縣市分別增加2.0%與0.8%外，其餘均減少，但房價表現卻是全台均漲，人口負成長的台中、台南與高雄，顯見在資金潮下，房價依舊能因話題與低基期，擁有出色的表現。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，人口穩定移入一定程度上也表示了區域基本面好，就業機會多，隨著區域發展，加上重大建設話題加持，未來會有想像空間，對於自用客戶來說，由於持有時間長，更能掌握上升趨勢，人口增長區反而長線看俏。

資料來源／住商機構、內政部
資料來源／住商機構、內政部

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