高雄臨海再生水廠啟用 徐國勇：增產業用水來源

內政部部長徐國勇今（14）日出席「臨海污水處理廠及再生水廠」啟用典禮，他指出，臨海再生水廠是高雄第二座再生水廠，設有全國首創污水高級測試中心，可做為產業研發測試平台使用，本案總經費45.5億，中央約補助九成，每日可供應3.3萬噸再生水，供臨海工業區使用，預期將有效提升高雄整體產業發展及民眾生活品質。

徐國勇指出，為強化水資源循環再利用，落實「一滴水至少用兩次」的目標，高雄市於2019年完成全國首座「鳳山再生水廠」後，採BTO促參模式持續推動「臨海水資源中心」，結合污水處理廠與再生水廠建設。

徐國勇進一步表示，高雄市政府為因應北高雄整體發展所需，已向內政部提出爭取設置橋頭及楠梓兩座再生水廠，讓再生水廠成為都市小水庫，目前正辦理可行性評估。高雄4座再生水廠全數完工後，預估每日供水量可達20.5萬噸，逐步滿足大高雄科技產業用水需求。

內政部指出，高雄市兩座再生水廠，每日可供應7.8萬噸再生水供臨海工業區，未來配合周邊產業發展，最高可擴充供應10.5萬噸，同時增加在地水資源運用與調度彈性，避免工業用水與民生用水的競爭。