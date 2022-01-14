群募平台找創意 「挖貝 WaBay」祭出千萬元獎項徵提案
群眾集資產業在台灣邁向第10年，台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台今（14）日宣布舉辦第一屆「挖貝提案者大賽」，祭出總價值高達一千萬的豐厚獎項，並可連動同集團貝殼放大的優勢，提供最多40組獲選提案團隊完整顧問與行銷資源，讓好提案能在台灣遍地開花。
徵件對象包含原創產品、社會參與、文化內容等各類型提案，並於即日起至3月31日開放報名，首獎可獲得挖貝 WaBay提供價值300萬元的專案推廣、行銷、顧問資源，入選決賽便可擁有價值10萬行銷資源挹注。
「挖貝 WaBay」群眾集資平台2021年4月正式成立，對群眾集資原創性日益降低，以及層出不窮的爭議事件，漸漸讓大眾對產業失去信心，挖貝秉持群眾集資「信任」與「責任」原則，鼓勵「原創」和「社會倡議」類型專案，致力和提案團隊與贊助者共創良好的集資環境。貝殼放大成立至今操作過的專案已累積超過30億元集資金額，打造近百件千萬級專案。
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