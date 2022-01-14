Omicron帶動快篩需求大增 泰博調整產能及人力

醫材大廠泰博（4736）今（14）日表示，近期全球因新冠病毒變異株Omicron導致全球確診人數激增，國內外對抗原快篩試劑需求大量增加，泰博已彈性調整產能及人力配置，因應急單需求。

另外，泰博表示，經國內外醫療機構回饋的臨床資訊顯示，泰博的抗原快篩試劑，對Omicron變異病毒檢測能力上，仍能保持與檢測其他新冠變異病毒相同的高度品質及精準度。主要原因是全自動化生產的快篩品質，可維持高度一致。

此外，Omicron變異病毒的突變部位在棘狀蛋白上，而泰博科技的抗原快篩檢測核心技術不受棘狀蛋白變異部位的影響。

泰博科技是台灣最大的新冠病毒抗原快篩試劑製造商，每月單班試劑產能可達400萬劑，足以供應國內需求無虞。目前在台灣境內各級醫療院所、及各公家機構的標案市場佔有率約為六成五，其中包括各級地方政府、台北榮總、衛福部部立基隆醫院、部立桃園醫院、部立嘉義醫院、外交部、法務部及國防部所轄等單位。

此外，泰博的新冠病毒抗原快篩試劑，在一般藥局及超商連鎖通路則佔有率超過七成，預估2022年在抗原快篩試劑的營收佔比將持續高速成長。