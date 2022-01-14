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陽明年終上調至12個月 新年度調薪約4%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
考量到同業的年終獎金水準及同仁心情，陽明董事會決定，原來的8個月年終再加碼4個月，將發12個月的年終。圖／陽明海運公司提供
考量到同業的年終獎金水準及同仁心情，陽明董事會決定，原來的8個月年終再加碼4個月，將發12個月的年終。圖／陽明海運公司提供

陽明（2609）今(14)日董事會，據了解陽明採購新船將有新進度，先評估訂造5艘1.5萬TEU的船舶；另外，考量到同業的年終獎金水準，及同仁的心情，董事會由原來的8個月再加碼4個月，將發12個月的年終，在農曆年前入袋。

陽明的員工在農曆年前將會有12個月的年終獎金，原本是預計加發8個月，本次董事會考量陽明年終與同業相比有差距，董事會有權審議調整，所以由上次提出討論的8個月再加發4個月，另外也通過全部員工新年度平均調薪案約4%。

據了解，上次陽明董事會原已經通過8個月的年終獎金案，在長榮海運公布發放40個月的年終獎金後，陽明14日的董事會根據相關規定，不能讓陽明同仁的年終跟其他同業差距太遠，同時考量陽明雖非國營事業，乃是泛官股事業，年終獎金還是無法跟海運相比，但盡量符合員工預期，所以將發12個月年終。

另外，據了解，董事會今天董事會也提出船舶採購討論案，5艘1.5萬TEU的船舶採購後，進入最後評估階段。

針對市場說法，陽明表示，績效獎金發放悉依公司內部規範辦理，雖設有獎金提撥上限，但本公司董事會也支持斟酌業界水準適當調整，惟相關獎金幅度當依個人績效表現發放。

陽明 年終獎金 長榮海運

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