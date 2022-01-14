海洋尼龍高值化回收再利用 金洲、台化漁網合作發表會

為保護珍貴的海洋資源，減少海洋廢棄物影響生態，金洲海洋科技（4417）與台化公司（1326）攜手合作建立回收通路，由金洲董事長陳加仁及台化總經理呂文進簽訂合作意向書，展開合作建構一個生產、使用、回收再利用的全面循環經濟典範。

台化以海洋尼龍為材料回收再製的己內醯胺，較石化提煉的新鮮己內醯胺節電15%、減碳排49%。為拓大海廢等耐隆六回收再利用範圍，台化持續投資提升產能，計畫嘉義新港廠2022第四季提升至750噸/月，越南廠在2022年第一季提升至500噸/月，合計1,250噸/月，回收產品佔總產量12%。

金洲公司是世界第2大的漁網製造廠，生產基地設於台灣、大陸、越南及印尼，所使用的尼龍紗線品質要求高，百分之一百使用台化尼龍工業絲為原料。

台化公司是全球少數成功量產，以化學法散聚回收尼龍的企業之一，廢尼龍經過熔融、散聚、精煉及過濾等純化再生為尼龍的原料己內醯胺，再重新製成尼龍，於2012年取得GRS(Global Recycled Standard)環保產品認證，2018年起與品牌服飾合作，進行尼龍漁網再利用生產高品質機能戶外運動服飾。本次與金洲合作，進行漁網回收再利用，除了可擴大回收尼龍漁網去化管道，消除海洋廢棄物發生外，更高值化再利用，提升地球廢棄資源使用。

台化公司在2021年起，擴大將尼龍蚵繩、纜繩等納入回收原料，加速對海洋尼龍廢棄物的消除，至2021年底累計回收處理超過1,600噸，並與地方政府、漁會及資源回收業者合作，建構回收程序及管道，設置回收漁網整理據點，回收範圍擴及離島的金門，共同努力消除廢棄物，改善環境景觀。