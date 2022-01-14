TESLA 新竹竹北體驗店開幕 全新服務中心即將上線

Tesla 2021年總銷量超過5,600輛的亮眼成績，今年進一步深耕擴大台灣市場，今（14）日宣布全新「Tesla 新竹竹北體驗店」正式開幕，為目前Tesla在台灣的第7個展示體驗店點，同時預告桃竹苗地區全新的服務中心即將上線營運。

新竹竹北體驗店位於全新開幕的遠東百貨竹北店，設有高達9支Tesla第三代壁掛式充電座，是目前全台最大目的地充電站，結合購物生活與充電需求，引領商場百貨新世代充電消費模式。

台灣特斯拉表示，Tesla新竹竹北體驗店以Tesla未來與潔淨的理念打造，現場除了展示Tesla電動車與最新壁掛式充電座之外，也會持續將Tesla潔淨能源的永續生活樣貌傳遞給桃竹苗地區與更多的台灣消費者。此外，竹北體驗店寬敞明亮的空間未來不僅會同步全台Tesla Center展示新款車輛，更將陸續舉辦電動車與充電教育等活動，持續推動台灣電動車市場發展。竹北體驗店設有專業的Tesla銷售顧問團隊，提供車輛諮詢、充電教育以及試駕體驗等全方位服務，以迎接更多桃竹苗地區車主加入Tesla加速全球轉向永續能源的行列。

Tesla新竹竹北體驗店所在的遠東百貨竹北店地下停車場B4層，設有全台最大目的地充電站點，高達9支的壁掛式充電座將提供Tesla車主最便捷舒適的充電與商場購物需求，打造結合充電與消費購物的新形態生活風格，伴隨目前桃竹苗地區共計高達10座的Tesla超級充電站點以及未來規劃上線的服務中心，邁向永續能源未來的科技之都已然成形。