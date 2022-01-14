人文溫暖設計吸睛 聯聚瑞和大廈登台中豪宅王

台中2021年十大豪宅出爐，即將完工的聯聚瑞和大廈以均價71.4萬登上豪宅王，其中42樓每坪84.5萬元，創台中毛胚屋單價新高。

聯聚瑞和大廈位於台中七期秋紅谷生態公園第一排，樓高43層、172.8公尺，為中部最高住宅大樓。尤其是經典的米白色石材外觀，搭配明亮的大面窗，頂層琥珀色燈光，為台中天際線新焦點。

業者表示，2021台中十大豪宅社區中，有8棟皆位於七期新市政中心，顯示七期受惠台商回流，近年又有中部科學園區、精密機械科技創新園區開發，為豪宅市場提供強勁撐盤力道，穩居台中富豪首選聚落。

根據商仲統計，2021年建商最愛買地的十大行政區，以台中市西屯區最為熱門，主因是七期重劃區經過30年的開發，商辦百貨林立，已是中台灣政經核心，加上台中歌劇院、秋紅谷公園，區域生活機能完善，因此吸引建商搶進卡位，打造代表作。

品牌建商中，又以聯聚建設最專注於七期的發展，自1994年創立以來，14案皆集中於七期，可說是與七期新市政中心共同發展，長遠佈局眼光精準。

最新公布的豪宅排行榜中，「聯聚瑞和大廈」名列第一、「聯聚信義大廈」屋齡雖已13年，仍以均價每坪68萬排名第三，聯聚品牌為台中豪宅榜中的長勝軍，突顯其均質化規劃，買盤長期認同，口碑加持打破屋齡與房價的慣性。

聯聚瑞和大廈產品規劃為雙併165、330坪，業者表示，隨著七期土地越來越難取得，大坪數毛胚規劃即將絕版，聯聚瑞和大廈戶數單純加上地段優勢，又是聯聚成立20年所推代表作，多項設計極具人文溫暖，因而吸引自住需求高資產族群。

比如聯聚瑞和大廈在四周布置了許多公共藝術，綠色活潑的行人廊道，再以多層次綠植包圍，以成人需張開雙手才能環抱的樟樹，在綠廊最頂端為行人遮陽，樹蔭下更設置奉茶水柱，讓來往市民及周遭住戶散步經過時，能感受到台中住居的舒適與優雅。