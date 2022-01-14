台灣大車隊公益社團樂活社成立10年 陪伴特教生不缺席

由台灣大車隊（2640）一群富有愛心的計程車司機們，自發性組成的樂活社，今年邁入第十年，這群計程車司機們，主動投身社會服務做公益，每年積極參與台北市和新北市政府所舉辦的「特教生家庭日公益活動」。日前他們參加由新北市教育局舉辦的「特愛家人‧歡聚好好」活動，與特殊教育學生家庭透過遊戲互動熱絡，場面備感溫馨，其中兩位大哥、大姐也分享他們幫助特教生築夢成長的心路歷程。

是什麼動機讓台灣大車隊計程車司機們願意伸出暖心之手，給特教生多一點溫暖和希望呢？計程車司機楊國樑加入樂活社六年，從不缺席每屆「特教生家庭日公益活動」，兩年前的一場中風，讓他深刻了解肢體不便所造成的痛苦，認為身障人士是需要被大家關心的族群。楊國樑說：「我痛苦過，知道這些特教生的痛點在哪裡。」經過休息半年努力復健，楊國樑感謝不輕言放棄的自己，堅信能辦得到，終於回歸跑車生活。而楊國樑的家人也支持他無私奉獻投身公益活動，縱使少了假日陪伴家人的時間，他也自願放下工作，透過一整天與特教生的相處，楊國樑說：「從出遊的時光給他們多一點點溫暖，帶給他們一些希望，看到這些特教生們展露出微笑，我覺得很快樂，我的家人也替我感到開心且驕傲。」

台灣大車隊樂活社另一位愛心計程車大姐蔡秀燕，先前擔任導遊業30年，最近轉職成為無障礙多元計程車司機。在她心裡，這兩項工作的目的都是要讓服務對象感受到我們懂他、在乎他。蔡秀燕工作之餘也加入樂活社，她認為特教生因家中無人力協助，能接觸到的戶外學習的機會相對較少，所以蔡秀燕平日開著無障礙多元計程車接送身障族群到醫院或學校，實際了解他們的需求，並透過「特教生家庭日公益活動」陪伴特教生家庭，走進特教孩童的世界。她謙卑的說:「我能做的或許不多，就是鑿一點光給這些身障人士，拉他們一把，我覺得他們就需要一點力量引他們走向希望。」

由台灣大車隊愛心司機們組成的樂活社邁入第十年，將持續秉持「一日志工」的理念，透過民間的力量散播愛的種子，希望從小紮根，將幸福綿延傳遞下去，幫助台灣各角落的銀髮族、身障朋友等社會弱勢族群，透過各項活動讓他們培養自主能力，逐漸被社會認同成長茁壯。希望在樂活社種下這顆溫暖種子，不僅透過公益活動幫助他們，藉由台灣大車隊55688 APP各項貼心的乘車服務，也能散播給更多長者及行動不便者。民眾在55688 APP確認叫車後，可點選「備註需求」選擇【收納輪椅】或【協助上車】，由司機幫忙，另外，為了讓行動不便者上車更加方便，低底盤的車款可選擇【不要休旅車】的選項，滿足各族群的出行日常服務。