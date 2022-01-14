一字頭掰掰！台南蛋殼重劃區漲幅擊敗蛋黃

台南受台積電帶動，根據台灣房屋集團統計，原台南市的九大重劃區中，近一年房價表現全都上揚，最南邊的蛋殼區「舉喜重劃區」，更以18.3%漲幅拿下冠軍，「水交社重劃區」也以14%漲幅居次，2021年平均單價更衝破2字頭，單價表現勝過東區「南台南站」及「虎尾寮」兩大重劃區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，這些重劃區都是位於精華市區，或與市心為鄰的新闢重劃區，雖然部分重劃區的生活機能尚待發展，但能在精華地段中，擁有更具開發規模的可建築用地，還可共享鄰近市區便利的機能性，又能享受經重劃開發的完整新穎街廓，因此市場性突出，加上新建案進駐更拉抬房價，因此整體漲幅表現都不錯。

位於南區的兩大重劃區漲幅都超過一成，台灣房屋萬年加盟店店東徐碩廷認為，南區位於原台南市區的最外環，早年長期沒有公共建設利多挹注，因此早期房市表現並不熱絡，經市地重劃的水交社重劃區發展，以及近年由華友聯集團自辦的舉喜重劃區帶動，讓南區房市不斷湧入活水，價量齊揚、加上南區的房價基期低，讓漲幅表現更明顯。

資料來源／台灣房屋

徐碩廷說，水交社重劃區，是南區發展最為成熟的購屋熱區，該重劃區總面積不過6萬餘坪，可謂台南最小的重劃區，因鄰近市區精華地段，距離新光三越台南新天地僅需5分鐘車程，且水交社周邊學區完整，文教氣息濃厚，房價又比市中心親民，因此深受不少首購族青睞。雖然重劃區附近有墓地等嫌惡設施，但對較無忌諱的客群來說，優勢地段仍有一定吸引力。

漲幅最高的舉喜重劃區，則是南區新興的發展亮點，因鄰近86快速道路，可串連台南各地，交通機能性佳，生活機能也愈來愈成熟，除了在地換屋客群，亦吸納不少南科工程師、安平工業區就業客群成為新住民，區內由華友聯推出的新大樓建案，最高成交價已有2字頭實力，透天產品亦為主力，5年內新透天約1500萬可入手。

李家妮分析，部份蛋黃重劃區表現不如蛋殼區，是各重劃區開發時序、推案型態不同所致。以東區的南台南站重劃區來看，區段目前仍屬於開發初期，所以推案幾乎都是預售屋，現階段唯一的成屋，性質也較特殊，是政府與建商合作的南鐵照顧宅，由於照顧宅先前提供南鐵拆遷戶以1字頭成本價購屋，因此目前區內的整體均價偏低。

虎尾寮重劃區的開發時間較早，因採低密度開發，區內多以透天別墅為主，雖近年有指標大樓建案進駐，歷史最高單價衝上28萬元，但因周邊仍以20年以上的中古物件居多，因此拉低區域均價，漲幅波動亦不大。

不過東區輸人不輸陣，備受矚目的平實重劃區，目前雖然尚無成屋，但一、二期公辦都更皆已招商完成，區內唯一預售案「和宜世界巨星」單價創新高，已朝坐四望五邁進，未來包括國泰、國城、府都、達麗等大咖建商都將陸續進駐開發，帶動房市發展樂觀可期。