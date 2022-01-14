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遠雄人壽年節送暖 舉辦「好箱青一家親」好物募集活動

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

這兩年受疫情影響，許多公益團體的物資捐贈量大幅減少，遠雄人壽（5859）觀察到此一現象，秉持社會共榮、低碳環保的ESG永續理念，於農曆年節前夕，發起「好箱青一家親」公益好物募集活動，號召全台員工募集家中良品，攜手社會企業「iGoods愛物資」平台進行媒合，將物品分門別類，贈予有其需求之社福機構。內外勤員工化身愛心「箱青」熱情響應，累計募集近百箱物資，大至家電、小至日用品，實質幫助公益團體減少採購成本。藉由好物分享，遠雄人壽不僅與公益團體建立善的橋梁，更為閒置物品賦予新的生命和意義，積極落實SDG12，促進綠色經濟，確保永續消費。

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「員工捐出的每一項物品，背後都是一顆善心，從中也感受到施與受同樣有福的意義，期善盡企業社會責任，將社會關懷與環境保護共好精神傳散出去，讓共享永續的善行成為普世價值。」正因為與「iGoods愛物資」理念相同，此次結合其專業經驗，尋覓媒合需要協助的公益團體，同時透過整理職人為捐出的物資進行清點、整理，平台上架，讓有需求的社福機構可以登記申請所需物資和數量，使閒置資源再次流動，做到物盡其用。

募集相關物資已陸續轉贈給各地50家公益團體，包括伊甸基金會、勵馨基金會、愛閱二手書坊、台灣展翅協會、台灣福氣社區關懷協會、慈芳關懷中心、光宏康復之家、躍愛全人關懷協會、新北市原住民關懷協會、IPOWER培力學社等，做為身心障礙者、青少年、精障者、獨居長輩、偏鄉孩童們照顧服務。此外，遠雄人壽長期推動公益小舖愛心購物平台，精選社福機構自製好物，讓保戶隨時於線上自由選購，同時也能盡一己之力支持公益，即時給予弱勢族群穩定的力量。從線上到線下，遠雄人壽將持續並擴大舉辦公益好物募集活動，減少因丟棄而造成環境負擔的同時，也能幫助到社會弱勢，打造企業、社會、環境共生的永續生活圈。

遠雄人壽 獨居

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