西區門戶計畫新地標動工 海悅打造點亮城市透明光盒

開發過程幾經波折的金毓泰設定地上權案，今天開工，由海悅國際（2348）承接開發，將打造為台北站前、西區門戶的新地標。

此一地上權案基地位於中山南路與忠孝西路口，為台北市議會舊址。台北市議會搬遷後荒廢多年，由市府招標50年地上權，目標打造西區門戶新地標。但招標過程不順，5次流標，2017年才由金毓泰團隊得標，得標權利金為28.68億元，土地面積2,025坪。

金毓泰原本由豪昱營造、互立機電與海悅國際合資成立，豪昱、互立為大股東，海悅僅持股5％，未料前年大股東之一驚傳跳票，全案開發延宕，最終由海悅國際加碼至持股50.22%，成為台北舊市議會開發案的金毓泰公司最大股東。

金毓泰設定地上權案分為A棟與E棟，A棟規劃地上20層、地下6層的5A級商辦空間；E棟為地上17層、地下6層，1到10樓規劃為台北城市博物館，收藏台北城各區歷史回憶與未來願景，並保留台北府考棚舊址碑作為常設展。

11樓以上為文化觀光空間，並設有可容納400位的多功能會議廳。

海悅表示，這塊承載百年歷史的珍貴土地，對面的監察院與鄰近行政院大廈，都是建築年歲悠遠的國定古蹟，因此基座採用崗石、柱列、圓拱語彙設計，延伸監察院的古典風華。

高樓則是點亮城市的透明光盒，近百米大樓量體以超白玻帷幕，打造出輕盈純粹的國際建築。為了維持外觀設計的乾淨與完整性，也避免對鄰近台大兒童醫院造成光害，外牆捨棄所有廣告招牌與商業收益，用建築實踐永續友善環境。

海悅表示，個案除了符合5A級辦公大樓標準，將取得綠建築與智慧建築標章，綠化概念也和站前綠廊融合：在屋頂層種下大樹，運用先進工法克服土壤負重與樹根生長問題，把森林搬到天際，為建築注入綠意與生命力。