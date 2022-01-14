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台化攜手金洲攻再生經濟 回收廢棄漁網成高值服飾原料

經濟日報 / 記者李宜儒／即時報導
台化與金洲今簽訂合作意向書，衝刺再生經濟，左起台化總經理呂文進、台化董事長洪福源、屏東縣長潘孟安、金洲董事長陳加仁。記者李宜儒／攝
台化與金洲今簽訂合作意向書，衝刺再生經濟，左起台化總經理呂文進、台化董事長洪福源、屏東縣長潘孟安、金洲董事長陳加仁。記者李宜儒／攝

為保護珍貴的海洋資源，減少海洋廢棄物影響生態，台化（1326）與金洲（4417）攜手建立回收通路，以營造一個永續的經營環境，今（14）日由金洲董事長陳加仁及台化總經理呂文進共同簽訂合作意向書，展開合作建構一個生產、使用、回收再利用的全面循環經濟典範。

台化董事長洪福源致詞時表示，之前他對漁網看不起，想說不過就是抓魚而已，但是來到金洲之後，到他們公司名稱有科技，而且每條漁船要抓的魚不同，所要用的漁網都是有設計的，畢竟海洋要永續，讓他五體投地。

洪福源也指出，他今天穿的這件Patagonia衣服，以後我們回收的漁網，也會成為它們的原料。

目前台化每個月的尼龍回收產能約500噸，今年底會提升到1,250噸，預計三年後，要再擴充到1,750噸。

洪福源強調，「我們是生產者，也是回收者」，希望有一天大家都可以來找我們回收，但是回收需要成本，目前成本是由消費者負擔，不過我們回收之後所再生的尼龍粒，就跟原本用CPL生產出來的品質一樣，只不過因為回升成本高，所以要作高值化的產品。

除了尼龍外，洪福源也透露，農曆年會繼續另外的回收發表會，對象不是漁網，會是塑料，而且這樣的回收工作會繼續作下去。

台化

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