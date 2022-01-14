高雄臨海再生水廠運轉 每日供水3.3萬噸給五大廠使用

繼鳳山再生水廠啟用後，全台第二座再生水廠也落在高雄。今早內政部長徐國勇與高雄市長陳其邁主持「臨海水資源中心」啟用典禮。水利局指出，臨海再生水廠每日產製3.3萬噸再生水，目前全市兩座再生水廠共供應7.8萬噸水，占臨海工業區單日用水量的一半左右，價格比自來水略高，但水質更好，供水也穩定。

2019年鳳山設置全國首座再生水廠。臨海再生水廠供應臨海工業區產業用水，再生水主要供應中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水大戶，總經費45.52億，中央補助九成二。

水利局長蔡長展簡報指出，凱旋路串聯至汙水處理廠的6公里地下管線是施工瓶頸點，潛水人員在地下18公尺深度施工，工程期長達18個月，管線穿越輕軌、前鎮河與捷運紅線，另避開石化、水公司、中油與台電等眾多管線。

內政部長徐國勇說，臨海再生水廠每天可處理5.5萬噸汙水、產製3.3萬噸再生水，未來可擴充至6萬噸，感謝中鋼、中油等五家廠商支持與負擔1.2億配水管線，再生水雖然貴了一點，卻能確保生產用水無虞，水用愈多次對環境的再循環愈好，內政部會全力支持橋頭及楠梓兩座再生水廠施作經費。

正式啟動後，市長陳其邁參觀再生水廠操控中心，另拿起處理前後的汙水公開展示。陳其邁說，目前大高雄每日民生與工業用水量約150萬噸，再生水對產業穩定供水很重要，未來另兩座再生水工廠完工後，再生水每日供水量達20.5萬噸，伏流水、地下井與再生水，高雄日增40萬噸用水。