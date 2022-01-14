聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄臨海再生水廠運轉 每日供水3.3萬噸給五大廠使用
繼鳳山再生水廠啟用後，全台第二座再生水廠也落在高雄。今早內政部長徐國勇與高雄市長陳其邁主持「臨海水資源中心」啟用典禮。水利局指出，臨海再生水廠每日產製3.3萬噸再生水，目前全市兩座再生水廠共供應7.8萬噸水，占臨海工業區單日用水量的一半左右，價格比自來水略高，但水質更好，供水也穩定。
2019年鳳山設置全國首座再生水廠。臨海再生水廠供應臨海工業區產業用水，再生水主要供應中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水大戶，總經費45.52億，中央補助九成二。
水利局長蔡長展簡報指出，凱旋路串聯至汙水處理廠的6公里地下管線是施工瓶頸點，潛水人員在地下18公尺深度施工，工程期長達18個月，管線穿越輕軌、前鎮河與捷運紅線，另避開石化、水公司、中油與台電等眾多管線。
內政部長徐國勇說，臨海再生水廠每天可處理5.5萬噸汙水、產製3.3萬噸再生水，未來可擴充至6萬噸，感謝中鋼、中油等五家廠商支持與負擔1.2億配水管線，再生水雖然貴了一點，卻能確保生產用水無虞，水用愈多次對環境的再循環愈好，內政部會全力支持橋頭及楠梓兩座再生水廠施作經費。
正式啟動後，市長陳其邁參觀再生水廠操控中心，另拿起處理前後的汙水公開展示。陳其邁說，目前大高雄每日民生與工業用水量約150萬噸，再生水對產業穩定供水很重要，未來另兩座再生水工廠完工後，再生水每日供水量達20.5萬噸，伏流水、地下井與再生水，高雄日增40萬噸用水。
臨海工業園區共500家工廠，自來水每噸售價約11元、再生水約18元，3.3萬噸再生水主要供應中鋼2萬噸、中油大林廠1萬噸，其餘三家廠商800噸至1200噸不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言