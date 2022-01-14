長榮另發獎金感謝海勤人員 「李船長」證實已入帳：滿意且心懷感激

長榮海運（2603）員工領40個月年終獎金後，最近不斷傳出海員沒有領這麼多，在長榮海運長賜輪爆紅的李船長，昨天發文「長榮年終獎金發放不顧船員-之事實真相」，證實長榮海員也有領到一筆封厚的獎金。長榮海運也證實近日已發放一筆獎金感謝海勤人員。

海運業是全球型的航業，工作性質特別，所以在外跑船的船員大都是以「雇傭契約制」簽訂合約，無法用一般勞工看待，最近市場上不斷傳出有基層船員爆料，擔任長榮海運的海員連一個月的年終都沒有。長榮海運今天也表示，網路傳言非事實，長榮海運體恤海勤人員在疫情期間堅守崗位，維護船舶及貨物的安全，因此近日發放防疫獎金以感謝他們的辛勞。

長榮長賜輪事件網路上有一位「李船長」因為專業知識爆紅，昨天在社群網站提到有關「長榮年終獎金發放不顧船員-之事實真相」為題發文，文中也證實長榮海運的海勤人員已經拿到一筆獎金。以下是發文的內容：

近期，長榮發放給陸勤員工2021年終獎金中位數40個月的新聞鋪天蓋地，同時詬病甚至指責其忽略海勤船員。本人2014年初有幸至長榮服務至今，已第九個年頭，今以「老長榮」身份，澄清事實，以正視聽。 職于日前收到薪資單，其上清楚註明獎金的發放數額，相信其他所有船員，無論國籍，均有此筆獎金入賬。恕我不能言明具體數字，但我已感滿意且心懷感激。 我作為海勤船員，作為長榮老員工，在此感謝公司對船員之眷顧！他們理應得到船員的讚美和感激，理應得到鮮花和掌聲，而不是日前新聞帶來的曲解和委屈！以上報告，乃事實真相。請大家閱後轉發，感謝！