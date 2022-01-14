台化、金州攜手合作漁網回收 建構循環經濟典範

為保護珍貴的海洋資源，減少海洋廢棄物影響生態，台化與金洲海洋科技簽訂合作意向書，攜手合作建立回收通路，台化董事長洪福源表示，希望建構一個生產、使用、回收再利用的全面循環經濟典範，營造一個永續的經營環境。

成立於1979年的金洲，目前是世界第2大的漁網製造廠，生產基地設於台灣、大陸、越南及印尼，產品銷售遍及全球，所使用的尼龍紗線品質要求高，百分之一百使用台化尼龍工業絲為原料。洪福源表示，為了提升其漁網品質，特別客製化為金州服務，上、下游合作關係逾30年。

雖然金州避免廢棄漁網造成社會及環境負擔，長年不計成本來進行舊網回收工作，但由於回收舊網品質關係只能用在要不高的用途上，出路相當有限。而台化則是全球少數成功量產，以化學法散聚回收尼龍的企業之一，廢尼龍經過一系列流程再重新製成尼龍，於2012年取得GRS環保產品認證，2018年起與品牌服飾合作，進行尼龍漁網再利用生產高品質機能戶外運動服飾。

洪福源表示，2021年起，台化擴大將尼龍蚵繩、纜繩等納入回收原料，加速對海洋尼龍廢棄物的消除，至2021年底累計回收處理超過1600噸，並與地方政府、漁會及資源回收業者合作，建構回收程序及管道，設置回收漁網整理據點，回收範圍擴及離島的金門，共同努力消除廢棄物，改善環境景觀。

洪福源也說，此次與金洲合作，進行漁網回收再利用，除了可擴大回收尼龍漁網去化管道，消除海洋廢棄物發生外，更高值化再利用，提升地球廢棄資源使用。希望成為綠色高值化生產產業，珍惜資源、守護家園，建立一個永續的生存環境。