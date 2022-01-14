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少子風暴來了！5都人口狂減18萬 房價為何仍漲？

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／業者提供
示意圖。圖／業者提供

房仲統計內政部資料，去年全國人口減少22.8萬，六都除桃園之外，其餘均減少，北市大減11萬人最多，近期房市火熱的高雄、台南人口也各減少2.9萬、1.8萬，不過，六都房價全翻揚，台南年漲18%最多，高雄17%居次，台中漲幅也逾一成。

住商機構企研室資深經理徐佳馨表示，過去認為人口往都會區集中，少子化只會影響城鄉，但數據顯示，都會區人口首當其衝，包括雙北，台中，台南，高雄，五大都會區過去一年人口大減逾18萬人。

她表示，人口是房市最重要基本面，過去認為，人口外移，房價勢必失去支撐，面臨下修，但近一年房價表現，挑戰過往人口和房價之間的連動邏輯。

有一說法是，人口雖減少，但現在小家庭化，戶數反而增加，因此房價仍上漲。但根據內政部資料，北市近一年戶數減少7000多戶，房價仍上漲7%。徐佳馨認為，資金行情是主要因素，由於資金氾濫，置產需求大，購屋需求不減反增。

根據住商不動產統計，過去一年六都僅桃園人口增加2.1萬人，其餘均減少，連新北市也減少1.2萬人，台北市人口從264萬減至252萬，大減11.8萬人，已面臨250萬保衛戰。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

在總戶數上，新北戶數最多，其次為高雄，除北市外，其餘行政區皆有增加，以桃園增加4.3%、3.5萬戶數多，至於房價表現，全台均漲，人口負成長的台中、台南與高雄，在資金潮下，房價依舊能因話題與低基期，擁有出色的表現。

郎美囡指出，房價漲勢若只靠資金拉抬，缺乏人口支撐，倘若資金退潮，區域機能佳的地段價格能持穩，但話題多過於實質的區域容易出現價格鬆動，且去年許多區域出現高於前波多頭的價格，當市場買氣緊縮、自住人口尚未移入，房價將面臨盤整。

房價 房市

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