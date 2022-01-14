桃園疫情來勢洶洶 研華、飛捷提升防疫等級

近期桃園疫情升溫，對此位在桃園的科技大廠針對疫情也快速反應，不僅取消尾牙聚會，也進行人員分流，科技大廠面對疫情來勢洶洶，無不嚴陣以待。

IPC龍頭研華（2395）今（14）日就指出，為維護同仁健康安全，全公司自下週1月17日週一起提升公司各項防疫措施，且各部門年終聚餐暫停、延期舉辦。

研華表示，將進行分區、分棟管理，暫停非必要跨區辦公及外部訪客與參訪活動、公司交通車採實名制，並維持分流搭乘。同時餐廳暫停內用，改採便當形式供餐，並於個人座位用餐，各部門年終聚餐暫停、延期舉辦。

此外，工業電腦廠飛捷（6206）辦公室在內湖，工廠則是位在桃園市龜山區，飛捷表示，昨（13）日因應疫情升溫，馬上執行公司、工廠的人員分流，不僅尾牙取消，同時工廠端、辦公室端員工全部執行流措施，電梯、茶水間與洗手間均分開使用。同時關閉餐廳，讓員工回到自己座位上用餐。