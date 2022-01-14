快訊

北市疫苗預約今再開放 上午9時至下午5時可上平台預約

「工作興趣差異大」郝明義自曝離婚 簽字後仍吃飯看電影

桃園疫情來勢洶洶 研華、飛捷提升防疫等級

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

近期桃園疫情升溫，對此位在桃園的科技大廠針對疫情也快速反應，不僅取消尾牙聚會，也進行人員分流，科技大廠面對疫情來勢洶洶，無不嚴陣以待。

IPC龍頭研華（2395）今（14）日就指出，為維護同仁健康安全，全公司自下週1月17日週一起提升公司各項防疫措施，且各部門年終聚餐暫停、延期舉辦。

研華表示，將進行分區、分棟管理，暫停非必要跨區辦公及外部訪客與參訪活動、公司交通車採實名制，並維持分流搭乘。同時餐廳暫停內用，改採便當形式供餐，並於個人座位用餐，各部門年終聚餐暫停、延期舉辦。

此外，工業電腦廠飛捷（6206）辦公室在內湖，工廠則是位在桃園市龜山區，飛捷表示，昨（13）日因應疫情升溫，馬上執行公司、工廠的人員分流，不僅尾牙取消，同時工廠端、辦公室端員工全部執行流措施，電梯、茶水間與洗手間均分開使用。同時關閉餐廳，讓員工回到自己座位上用餐。

疫情 飛捷 研華

延伸閱讀

桃園中壢高商出現確診者 再新增3所學校停課

影／預防桃園社區疫情傳回桃機 王必勝：已沙盤推演

外傳聯邦總行曾到桃園查帳 衛生局還原真相

桃園7校今預防性停課 採檢結果出爐

相關新聞

十大代銷去年接案5,600億 占北台灣半壁江山

2021年十大代銷總接案量超過5,600億元，占北台灣半壁江山，進入代銷排行榜的最低門檻，也從2020年的238億元，提...

地上權商機 上看百億元

財政部國有產財署昨（13）日預告2022年全年地上權標租規劃，預計分四批標租42案地上權；除例行性標租外，另還有台北陸保...

桃竹中南高 房價墊高

「桃竹中南高」十年房價連年成長，使得雙北與「桃竹中南高」區域的房價差距也一路縮減。專家指出，北市房價逐漸來到巔峰，雙北以...

foodpanda 攜全聯拓版圖

全台最大即時外送平台foodpanda拓展版圖，攜手「全民超市」全聯福利中心，擴大生鮮日用品外送商機。全聯預計第1季將有...

正官庄高麗蔘粉 銷售寫佳績

近年來全球歷經公衛事件影響，各國保健意識紛紛抬頭，全球第一人蔘品牌正官庄2020年在台推出「高麗蔘粉EVERYTIME」...

防疫動員／科技廠 啟動分流上班

台灣科技業重鎮桃園本土疫情升溫，當地指標代工大廠廣達、PCB華通、工業電腦研華與飛捷等均快速反應，不僅取消尾牙聚會，也進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。