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麟洋國光獎金拿來買房 相中長虹建設林口案

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
拿下2020東京奧運羽球男雙冠軍李洋(左三)、王齊麟(右二)決定將國光獎金做為購屋使用，而獲得「麟洋配」青睞的建商，正是同樣愛好打羽球的長虹建設董座李文造(左二)，右一為長虹建設總經理李耀中，左為璞園建築團隊副董事長陳俊良。業者提供
拿下2020東京奧運羽球男雙冠軍李洋(左三)、王齊麟(右二)決定將國光獎金做為購屋使用，而獲得「麟洋配」青睞的建商，正是同樣愛好打羽球的長虹建設董座李文造(左二)，右一為長虹建設總經理李耀中，左為璞園建築團隊副董事長陳俊良。業者提供

拿下2020東京奧運羽球男雙冠軍李洋、王齊麟決定將國光獎金做為購屋使用，而獲得「麟洋配」青睞的建商，正是同樣愛好打羽球的長虹建設董座李文造。

不僅長期支持國內羽球運動，本身更熱愛打羽球的李文造今（13）日表示，李洋的父親是自己的球友，位於林口的「長虹交響苑」能獲得兩位國手青睞，他自己也感到非常榮幸，也順勢請兩人代言。

李文造今日在出席「長虹交響苑之2020東京奧運羽球男雙冠軍李洋、王齊麟購屋暨簽約代言記者會」中指出，李洋、王齊麟仍持續在國際征戰，相當忙碌，繁忙之餘，他們不僅願意代言建案，更各自購入一戶做為居住、置產使用，他感到相當開心，因為兩人是他們一家的偶像，希望長虹建設也能沾光。

「長虹交響苑」位於新北市林口區文化三路一段，該案去年下半年完工，規劃坪數為29~92坪，為兩棟地上24樓、地下4樓之大樓產品，房型為二到四房，總共有200戶住宅、14戶店面；據實價登錄網揭露資訊，該案每坪成交均價落在41~51萬元間，總價從1368~4219萬元不等，主力總價在二、三千萬元。

李洋指出，此次購屋是買給父母，由於他對林口較熟悉，加上看了多筆建案後，認為該案在坪數、總價、建商口碑等都不錯，才決定購買；王齊麟則說，李洋看了新案覺得很不錯，揪我一起買，在看好林口未來性，他也決定買來置產。

李文造今表示，目前房市有個奇特現象，賣房子比較容易，找地困難，蓋房子更困難；由於工人很難找，加上原物料上漲，他認為接下來房價不太可能下跌，今年整體房市就是走「量平價穩」格局，不過去年漲不少的中南部市場，今年預料漲幅將縮小。

東京奧運 羽球 長虹

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