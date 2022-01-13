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疫情升溫！餐飲業接80桌尾牙想改餐券 桃園9組取消3組

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

國內本土疫情連環爆，今（13）日新增14例本土個案，餐飲業目前正是尾牙旺季，在消費者轉趨謹慎的心態下，也開始傳出零星災情，部分公司尾牙因疫情考量向餐廳表示將延後辦理，包括漢來美食（1268）有80桌的尾牙訂單有意轉成餐券或延後舉辦，乾杯（1269）桃園門市也接到三組、合計約100人尾牙訂單取消，而王品（2727）和瓦城（2729）則表示，近期桃園地區有零星訂位組數受影響，其他地區並不明顯。

漢來美食表示，目前尾牙和春節期間訂單表現良好，僅一組客人因疫情疑慮，計畫將尾牙改成餐券，但又因員工仍希望舉行而考慮延後辦理，該組客人有80桌，原本計畫近日在漢來旗下的宴會廳舉辦尾牙。

至於春節期間的訂位，漢來美食則表示，不受影響，目前除夕、初一、初二訂位已滿，初三訂位也有八成。

乾杯表示，由於本土案例增加，北部地區陸續接獲零星的訂位取消，尤其以桃園地區分店較受影響，已接獲的九組尾牙訂單中，就有三組選擇取消。乾杯集團目前在桃園地區有三間門市，此次也放寬訂位取消標準，全額退還訂金，並全力遵守政府規範的防疫標準與措施。

瓦城表示，今年不少企業改舉辦小型尾牙，所以整體尾牙春酒的需求較去年多，近期除桃園地區有零星組數詢問訂位延期或取消事宜，其他地區無明顯影響。目前除夕到初二訂位平均仍有八成滿，集團也陸續於全台分店導入飛利浦UV-C消毒解決方案，針對入口處接待櫃檯、顧客用餐區及內場廚房區三大重點環境，做大面積消毒，減少病毒的傳染風險。

王品則說，近期多了詢問餐廳清消、人員健康的來電，但並沒有接到客人取消尾牙訂位。在中壢、桃園地區的門市近期有略受影響，不過到王品集團旗下餐廳的多數是小型聚餐，還無法看出實際的影響狀況。

尾牙 漢來美食 王品集團

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