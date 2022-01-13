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攜手foodpanda 全聯今年生鮮電商拼三倍成長

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
foodpanda攜手全聯衝生鮮雜貨外送服務。圖/記者嚴雅芳攝影
foodpanda攜手全聯衝生鮮雜貨外送服務。圖/記者嚴雅芳攝影

全聯攜手foodpanda推進生鮮外送布局，今年首季挑戰350間全聯門市「全」上架 foodpanda。全聯總經理蔡篤昌表示，為持續拓展外送服務覆蓋率，除了全聯小時達與pandago密切合作外，並藉由與foodpanda聯手，涵蓋全聯全台超過75%外送服務，期望滿足不同外送需求，替全聯在2022年帶來新一波業績高峰，生鮮電商將拼三倍成長。

蔡篤昌表示，許多消費者依賴線上購物與生鮮雜貨外送的方便性，去年初全聯展開小時達外送服務，進一步帶動「PXGo!全聯線上購」業績高速成長，註冊會員數已突破100萬，其中超過半數新會員因使用小時達而加入，回購率超過七成。

全聯有提供生鮮電商配送服務的門市去年年底230店、目前460店，今年可望有650店，24小時經營的專門店（小專店）去年年底七家，現在則有10家，今年小專店會來到50家。蔡篤昌表示，在涵蓋率增加、客層增加、營業時間增加下，有信心生鮮雜貨電商今年的業績要做到去年的三倍。

蔡篤昌分析，全聯的電商配送有幾個優勢，包括第一、價格優，通路線上線下價格相同，第二、配送速度快，下單即快速撿貨、送達，第三、品項齊全，全聯目前上架產品數約2,500項，未來上架foodpanda的商品上看3,000項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等。

全聯目前共有三種電商配送服務，除了自家的小時達之外，與Uber Eats和foodpanda都有合作，自營與外送平台的接單比例約1:4。蔡篤昌表示，小時達的客單價最高，主要都是婆婆媽媽消費群，其次是Uber Eats，也都是家庭客群為主，foodpanda則客層多元，以年輕人為主，品類結構也比較偏向個人，加入foodpanda的外送服務後，預估可涵蓋到九成需求外送的消費族群。

他也提到，目前小時達專門店一家店一天最高可接500單，與foodpanda合作後，一天突破600單、挑戰800單不是問題。小專店有分為店中店和店外店，由於不需要精美裝潢，只要交通方便、取貨方便、作業方便就可以開，也有一些門市遷址到更大的店之後，原店改裝為小專店。

全聯 電商

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