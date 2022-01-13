台灣東洋化療癌症藥 獲食藥署核准新增膽道癌適應症

東洋（4105）今（13）日宣布，公司自日本代理的複方化療癌症藥物，取得衛福部食藥署核准新增「治療晚期或復發之膽道癌」適應症，盼藉此提供多元用藥選擇，嘉惠台灣病友。

台灣東洋表示，該癌症藥品已在日本取得胃癌、大腸直腸癌、頭頸癌、非小細胞肺癌、無法手術或復發之乳癌、胰臟癌、膽道癌等七項適應症。台灣東洋檢視各臨床數據及考量國內癌症治療需求，自2010年代理至今，亦陸續在台取得胃癌、胰臟癌、大腸直腸癌、晚期非小細胞肺癌等適應症。

根據衛福部國民健康署2018年癌登資料，台灣每年約有1,800名國人罹患膽道癌，雖發生率為十萬分之四點七，但卻有逐年上升趨勢，臨床預估2022年會新增約2,700名病患，而膽道癌在過去十年並無太多治療選擇，死亡率極高、五年存活率不到兩成。

為充實膽道癌患者臨床用藥選擇，台灣東洋近年在國內醫療團隊與病患協助下，完成該藥在「治療晚期或復發之膽道癌」的台灣臨床試驗，順利取得食藥署核可新增適應症，使該癌症藥品成為胃癌、胰臟癌、大腸直腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌等五大癌症的治療用藥。

台灣東洋表示，公司不但長期關注癌症、重症感染、醫療保健的醫療需求，也積極分析臨床資料並尋找符合國人需求的國際優質藥品，希望從本業出發、承擔社會責任，為人類生命健康貢獻心力。