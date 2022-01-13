去年10大代銷出爐！ 新聯陽居亞軍、冠軍連13年又是他

住展雜誌統計，2021年北台灣「十大代銷」第一名至第十名，依序為海悅、新聯陽、甲山林、璞園、甲桂林、傳真、信義、創意家、新理想、新高創；而進入十大代銷排行榜的最低門檻，則由2020年的238億元上升至293億元。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然2021年房市多頭走勢強勁，但代銷業並未呈現百花齊放，進入「十大代銷」排行榜清一色是老面孔，主要原因是建商期待的售價更高，再加上政府打房的干擾，小代銷更難承受風險，導致代銷業版圖大者恆大的趨勢更為顯著，同時也開啟了全國代銷大亂鬥模式。

統計資料顯示，2021年十大代銷桂冠再次由海悅奪下，已連續13年蟬聯王座；2021接案量承接建案數41個、案量高達1,632億元，且比2020年成長2百餘億元，年增幅近18％。光是在2021年，海悅旗下就有「敦仰」、「擎天森林」、「聯上澐朗」與「潤隆國家大院」等4個百億級指標案開賣。

亞軍新聯陽去年北台灣接案量達1,150億元，台北市、新北市兩地案量大約各半，而百億級建案分別為「玥隱信義」、「元利森活莊園」、「新美齊画世代」等3個。第三名的甲山林接案量約499億元，基隆造鎮案「新橫濱」一個建案就海灌180億元；雖然甲山林去年案量驟減，但今年手上已有兩個6百億以上的建案，可望重返千億俱樂部。

第四至第六名依序為璞園、甲桂林、傳真，去年接案量分別是379.6億元、370億元、361億元，差異甚小，競爭相當激烈。璞園在北台灣接案以大台北地區為主，以「富邦醴仁」量體較大，其他縣市案量占比相對少。

甲桂林接案量連年走高，近年以行銷企劃菁華區的老屋重建案表現最為出色，每一個建案都規劃不同風格的接待中心；如果要說最敢砸錢、最具特色的接待中心、最會講老城區的故事，甲桂林應是其中翹楚。近年接案相當精準、案案大賣的傳真實業，去年案量大幅成長，單一量體最大的是大同區「宏國大道城B區」，案量達120億元。

信義代銷去年接案量327.5億元，居第七名；信義代銷以結合房仲資源的「全房產」，在競爭激烈的代銷業占有一席之地，更是十大代銷榜上唯一一家從仲介跨足代銷有成的業者。第八名的創意家行銷，去年接案量為326億元，建案遍及北北桃竹，旗下有數個建案銷售時間甚短，接案和行銷策略頗見成績。

新理想為桃園老牌代銷，去年接案量約312億元，擠上第九名；新理想業務版圖以新北與桃竹地區為主，去年新竹案量雖然減少，但仍寶刀不老，靠著在地優勢在桃園攻城掠地，案量比2020年還增加50幾億元。第十名的新高創接案量約293億元，大多數案量都在新北市，堪稱新北之王。