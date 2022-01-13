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仁武84期重劃區水岸首排 兵家必爭建案陸續推

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
仁武區受惠於仁武產業園區等建設利多，房市再掀熱潮，其中84期重劃區因近愛河最上游，吸引許多知名建商進場開發。記者王昭月／攝影
仁武區受惠於仁武產業園區等建設利多，房市再掀熱潮，其中84期重劃區因近愛河最上游，吸引許多知名建商進場開發。記者王昭月／攝影

高雄仁武產業園區動土、中山大仁武校區亦將完工，加上台積電外溢效應，高雄仁武區最近在人口紅利加持下房市再度熱絡，目前大樓成交價已破27萬元，未來可能站上3字頭。其中仁武84期重劃區位於愛河上游，占據河岸首排，更是建案兵家重鎮，浤圃建設今早即動土啟建新案，將再有一棟河岸景觀建築誕生。

房仲業表示，仁武近年來人口快速成長，2021年12月人口已達9萬3581人，較縣市合併前成長29.1%，占地74公頃的「仁武產業園區」去年動土，高達109家廠商辦理土地預登作業，未來將引入6300個職缺並創造年產值242億元，創造可觀的住屋需求，也讓當地房市更形熱絡。

其中沿著愛河最上游的仁武84期重劃區，擁有水岸第一排景觀，先後吸引華友聯、永信、光洲、多城國際等建案進駐，浤圃建設取得河岸旁僅存的一塊基地，今天動土。未來預計建成地上15樓，104戶的2房和3房產品，坪數介於21坪到41坪之間，主攻首購及首換客層。

浤圃總經理蘇姿菁表示，浤圃建設去年8月起分別為漢神巨蛋商圈新庄案、仁武澄德特區澄德案及鳳山天天公園鳳翔案動土，今日再加仁武愛河上游84期景觀宅八卦案，總銷約達100億元。

她說，仁武近年人口快速成長，已逼近10萬大關，是高雄人口增加與成長幅度雙料冠軍，加上區內有中山高及10號國道雙交流道，交通便捷，以84期重劃區為軸心，生活圈內全聯、寶雅、寶家、必勝客、築間、五鮮級、小北百貨、星巴克、康是美、享溫馨等知名企業均設點，是值得開發的生活住居空間。

仁武84重劃區，區段緊鄰100期重劃區，100期重劃區又被視為愛河整治最後一哩路，屆時道路可貫穿兩地，房市行情因此看漲，房仲業入士表示，目前當地建案每坪售價約27到29萬元，新屋轉售的大樓每坪也在24到25萬元間，未來新案補漲空間幾可預期。

浤圃建設與近騰建設攜手開發仁武84期重劃區建案，當地將再添一座水岸景觀大樓。記者王昭月／攝影
浤圃建設與近騰建設攜手開發仁武84期重劃區建案，當地將再添一座水岸景觀大樓。記者王昭月／攝影
仁武84期重劃區位在愛河最上游，也緊鄰100期重劃區，屆時愛河整治完工，道路打通，水岸景觀將不可同日而語。記者王昭月／攝影
仁武84期重劃區位在愛河最上游，也緊鄰100期重劃區，屆時愛河整治完工，道路打通，水岸景觀將不可同日而語。記者王昭月／攝影
浤圃建設與近騰建設攜手開發仁武84期重劃區建案，當地將再添一座水岸景觀大樓。記者王昭月／攝影
浤圃建設與近騰建設攜手開發仁武84期重劃區建案，當地將再添一座水岸景觀大樓。記者王昭月／攝影

重劃區 房市

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