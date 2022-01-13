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疫情催動 人臉辨識每年17.2%強勁成長

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
研勤（3632）行銷長施心曼表示，透過人臉辨識管理門禁及安防不僅迅速有效率且非常精確。圖為研勤科技行銷長施心曼。圖／研勤提供
研勤（3632）行銷長施心曼表示，透過人臉辨識管理門禁及安防不僅迅速有效率且非常精確。圖為研勤科技行銷長施心曼。圖／研勤提供

新冠病毒疫情詭譎多變，人臉辨識將成社會新常態，商研院原本預估10年間將成長1.5倍的人臉辨識相關應用產值，已經上修到成長3倍以上，根據國際研調機構MarketsandMarkets預估，人臉辨識全球產值2020年起以每年17.2%的速度強勁成長，2025年將達85億美元，約合台幣2363億元。經歷去年疫情升級的考驗後，許多企業無不改採人臉辨識技術作為門禁或會員系統的管理，徹底落實精準管理且完全零接觸的流程。

對此，研勤（3632）行銷長施心曼表示，透過人臉辨識管理門禁及安防不僅迅速有效率且非常精確，特別在微解封初期，健身房業者都不時會有確診足跡進出的案例，採用Face8台灣臉霸健身房會員管理系統的業者，因會員進出皆須人臉辨識紀錄，使得業者能迅速提供各地方政府衛生主管機關精準疫調資訊，甚至因能精準釐清風險，而獲得衛生主管機關無須勒令停業的營運優勢。目前Face8相關的技術已大幅為健身房等會員制場域、大型營造業場域、校園圖書館及宿舍、政府機關等採用，為台灣實際落地最大量人臉辨識業者。

研勤去年推出大幅升級「Face8台灣臉霸」AI人臉辨識引擎，整體辨識效能提升28%，戴口罩人臉辨識準確度達99.17%；且在協助客戶升級新一代引擎時，不僅客戶端不用因系統升級被迫停止運作，也無須要求員工或會員重新拍攝照片建檔等流程，使客戶端達到無痛升級的最佳服務體驗。同時，對於會員制等服務業者而言，亦可同步給會員耳目一新的驚喜服務體驗感，新升級引擎並因此獲得經濟部國貿局第30屆台灣精品獎殊榮的肯定。

「Face8」為純台灣本土人臉辨識引擎，完全由研勤自主開發、自有模組及演算法，擁有完整人臉辨識引擎平台技術，並可依據企業需求採行整廠輸出服務，將平台建置在機關或企業內部私有網域架構上，供企業內部封閉使用，防止資訊外洩並提升資安規格，其應用領域包括考勤打卡、門禁管理、報到系統、熟客系統與手機登入。

Face8台灣臉霸於上市以來，已獲得海內外眾多企業及金融業導入作為企業核心人臉辨識技術，甚至政府機關包含勞動部勞動力發展署、彰化縣政府、法務部矯正署臺中女子監獄、新北市政府地政局等相關機關皆導入運用以落實驗證或管理目的，為我國具備國際競爭實力之AI人臉辨識引擎。

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