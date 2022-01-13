價低跳得高 屏東大樓漲3成、晚兩年購屋少買10坪

買賣契約價格指貸款人提供金融機構的買賣契約所載之價格，依據聯徵中心資料，2021年全台各縣市大樓契約單價有感成長，與2019年相比，大樓單價成長最多為屏東縣30.2%，從每坪9.6萬元漲至12.5萬元，而全台漲幅前五大的縣市分別為屏東縣、嘉義市、新竹縣、宜蘭縣及台南市，去年平均契約單價雖然皆未達25萬元，但漲幅都在18%以上。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，市場多頭時，低價區可吸納周邊高價區買盤，且房價相對低、成長空間大，資金帶動效果最顯著。如屏東縣受高雄市帶動，新案開價出現2字頭，將均價水平拉高，而台南市出現3字頭開價，增加買方對嘉義市的價格接受度。

比較2019年到2021年大樓契約單價，漲最多的屏東縣契約單價從每坪9.6萬元成長至12.5萬元，漲幅30.2%，若以購屋總價500萬元計算，2019年可以買到52坪，但到2021年相同總價只能買到40坪，晚兩年買房，相同總價可以買到的坪數少了10多坪。