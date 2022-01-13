聯邦銀行桃分行13行員確診 停業延長至下周一開

聯邦銀行（2838）下午發布聲明，該行於10日接獲桃園衛生局通報，桃園地區健行分行於1月4日有確診者足跡，當日該分行除針對營業廳、辦公場所全面消毒外，並請所有行員進行PCR採檢，截至今天、13日的篩檢結果，累計已有13名行員確診。

聯邦銀對此啟動應變措施，健行分行自昨天、12日暫停營業，並再次全面徹底進行清潔消毒作業包含空調系統消毒外，分行全體員工依桃園市衛生局指示分送醫院及防疫旅館。暫停營業時間則決定繼續延長至明天、14日，待下周一、17日才會調派其他分行人員進駐恢復營業，健行分行暫停營業期間，將請客戶至鄰近內壢分行、北中壢分行及南桃園分行等第辦理交易，且這三家鄰近分行所有員工也在昨天、今天完成PCR採檢，分行環境並已清潔消毒，可完全提供客戶不中斷的金融服務。

聯邦銀表示，該行去年5月已為全體員工承保防疫險，此波疫情也已請桃園地區所有員工均進行PCR檢測，以確保自身防疫及維護工作場域安全，同時配合衛生局疫調工作，自主清查健行分行全體員工的家人、親友及近距離接觸者，協助匡列相關接觸者進行採檢作業。

聯邦銀指出，為避免影響客戶權益，除鼓勵客戶以網路銀行或行動銀行業務等自動化服務設備進行交易外，對於須以臨櫃方能處理的業務，則安排鄰近分行協助提供後續服務，相關事項均對外公告。

為維護職場安全及健康，聯邦銀嚴格要求行員戴口罩、保持社交距離，並落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制，近期並取消非必要的客戶拜訪，以提供不中斷的優質金融服務。

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