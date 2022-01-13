台灣虎航董事長陳漢銘 正式報名機師培訓課程

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘不只帶領台灣虎航重返天際，喜歡策馬衝鋒在前的他，也正式報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照(Private Pilot License, PPL)，藉此精進航空相關的專業知識，未來營運策略上也能有如虎添翼的助益。

陳漢銘表示，參與國內台東安捷飛航訓練中心課程課程時，感受到航空從業人員的辛勞，飛上高空後，更覺得有航空公司的經營者還有更多的使命，今年已經報考參與前艙飛行的訓練，能有更多共同的語言及話題，有助於提升團隊經營跟默契。

全球航空業受疫情重創，低成本航空受到的衝擊比傳統航空業者還嚴重，台灣虎航成為全球少數使用「虎航」沒有停航的業者，台灣虎航董事長陳漢銘表示，「隨著各地疫苗施打率的提升，各國邊境可望逐漸開放，邁入虎年，台灣虎航已做好復航的萬全準備」。

陳漢銘表示，台灣虎航在疫情狂風暴雨中決定依原計畫推動上市計畫，於2021年12月28日送件申請上市。

邁入2022，迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年，為了紀念這別具意義的一年，特別邀請董陽孜老師為台灣虎航親自創作「虎虎生風」四字，並將其彩繪在機身編號B-50015的航機上；此次合作，不僅是董老師的藝術作品首次躍然於飛機機身的巨幅創作，更藉由「虎虎生風」四字，向世人宣示台灣虎航放眼未來的自我期許及雄心壯志。

2021年迎來兩架A320neo新機，也考量企業永續經營及品牌效益，向欣丰虎航正式購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，為台灣虎航的品牌聲量再加分。