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40月年終有多少？ 長榮海運、陽明海運薪資首度大公開

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

近日傳出年終領40個月的長榮，羨煞全台百姓，但陽明海運年終獎金只有8個月，很悲情嗎？根據《比薪水》薪資情報統計分析，「長榮海運」平均月薪約4萬3064元，的確高於陽明海運的4萬1043元；平均年薪長榮也以57萬6694元完勝陽明的53萬8065元。

為了讓大家更了解長榮與陽明公司薪資福利狀況，《比薪水》整理航運兩龍頭「長榮海運」與「陽明海運」的平均薪資，透過前輩們分享的月薪、年薪、工時，更瞭解長榮與陽明的真實工作狀態。

《比薪水》表示，長榮與陽明在台灣的工作機會，不像半導體業集中在特定地區，兩大龍頭算是各據一方。長榮海運的工作機會集中在桃園及雙北；陽明海運的工作機會則是集中在基隆與高雄。

根據《比薪水》薪資情報統計分析，「長榮海運」在桃園的工作機會占54.1% ，該地平均薪資為4萬8303元，雙北的工作機會占42.2%，該地平均薪資為4萬2403元，在高雄的工作機會占比為3.7%，該地平均薪資為3萬8334元。

而「陽明海運」在基隆的工作機會占75.8% ，該地平均薪資為4萬3207元，高雄工作機會占18.7% ，該地平均薪資為3萬833元，台北工作機會占5.5%，該地平均薪資為4萬9047元。

長榮海運方面，平均月薪為4萬3064元；月薪中位數為4萬2000元；平均年薪57萬6694元；年薪中位數為55萬元。長榮最高年薪為102萬3750元（此筆資料為工作地點位於桃園的海員大廚提供）。

至於工時部分，長榮每日平均工時為9.1小時。最高工時為10小時（此筆資料為工作地點位於桃園的文業客服人員提供，平均月薪為4萬5000元。）

陽明海運方面，平均月薪為4萬1043元；月薪中位數為4萬元；平均年薪為53萬8065元；年薪中位數為52萬元；最高年薪為120萬元（此筆資料為工作地點位於台北的船員提供）。

陽明每日平均工時為8.9小時。至於最高工時為10小時（此筆資料為工作地點位於基隆的副管理師提供，平均月薪為4萬4000元）。

《比薪水》表示，上述統計結果為台灣勞工自主回報於比薪水之薪資情報，統計「長榮海運」、「陽明海運」薪水報告，已剔除極端值。

陽明海運 長榮海運

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